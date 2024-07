Serena Williams bate Harrison Butker no 2024 ESPY Awards

Serena Williams reacendeu a polêmica sobre Harrison Butker O polêmico discurso de formatura sobre as mulheres serem donas de casa, enquanto ambas participavam do 2024 ESPY Awards na noite de quinta-feira.

Aqui está o que aconteceu… a lenda do tênis subiu no palco com sua irmã, Vênus e atriz Quinta Brunson para homenagear o esporte feminino durante o evento no Dolby Theatre em Los Angeles.

Você deve se lembrar… Butker ganhou as manchetes em maio, quando fez o discurso de formatura no Benedictine College, no Kansas, incentivando as mulheres formadas a se tornarem donas de casa e criarem os filhos. A reação nacional foi imediata, especialmente por parte das mulheres profissionais no local de trabalho.