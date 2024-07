Sergio Garcia é colocado em xeque e não consegue se classificar para o Open Championship

Sergio Garcia, depois de reclamar com os árbitros por ter sido penalizado por jogo lento em sua última partida classificatória para o Open Championship, novamente não conseguiu entrar em campo para o último torneio importante do ano na terça-feira.

O membro de 44 anos do LIV Golf ficou a duas tacadas de distância após dar 71 e 70 em duas rodadas no West Lancashire Golf Club de Liverpool, um dos quatro locais que sediaram a qualificação final na terça-feira. Sua pontuação de 3 abaixo empatou em sexto, com apenas quatro avançando de West Lancashire para Royal Troon, onde o The Open acontecerá de 18 a 21 de julho.

“Eu venho aqui e tento o meu melhor para entrar no The Open”, disse Garcia. “Seria legal fazer do The Open meu 100º major, mas as condições eram difíceis e às vezes as coisas não saem do seu jeito. … Eu tentei tudo que pude e é tudo o que posso pedir a mim mesmo.”

Garcia foi flagrado em vídeo reclamando com autoridades responsáveis ​​pelas regras do R&A após ser colocado no relógio, dizendo que estava sendo atrasado por fãs na propriedade.

“Os fiscais estavam tentando fazer o melhor trabalho possível, mas, obviamente, tínhamos que parar em cada tee por dois ou três minutos para dar nossas tacadas porque as pessoas estavam andando na frente do tee e no fairway”, disse Garcia.

“A menos que quiséssemos começar a bater nas pessoas, não poderíamos bater. Não acho que eles levaram isso em consideração, e isso foi lamentável. Isso nos fez correr.”

Em um momento, Garcia foi ouvido dizendo aos oficiais: “Está tudo bem, não se preocupem. Vocês estão sempre certos, nós estamos errados.”

Os amadores Matthew Dodd-Berry e Sam Horsfield, ambos da Inglaterra, marcaram 6 abaixo do par e serão acompanhados no The Open pelo inglês Daniel Brown e pelo japonês Masahiro Kawamura, que terminaram 5 abaixo do par.

Garcia nunca venceu o The Open. Ele chegou mais perto quando perdeu para Padraig Harrington, da Irlanda, em um playoff em 2007; ele depois empatou em segundo lugar em 2014. A única vitória importante de Garcia foi o Masters de 2017.

O veterano Justin Rose e Abraham Ancer, da LIV Golf, foram os golfistas notáveis ​​a chegarem ao field final em Burnham & Berrow, em Somerset. Anirban Lahiri, da LIV Golf, não avançou.

Rose foi isento pela maior parte de duas décadas e mais recentemente venceu o AT&T Pebble Beach há um ano, mas este ano tem sido uma luta para o inglês de 43 anos, que caiu do top 50 no ranking mundial. Ele imaginou que sua melhor opção eram 36 buracos de qualificação no Reino Unido

“Você meio que toma isso como garantido”, disse Rose. “À medida que você fica um pouco mais velho, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Isso faz você apreciar o quão especial o The Open é.”

Rose foi co-medalhista em Burnham e Berrow com Dominic Clemons da Inglaterra, que jogou golfe universitário no ano passado em Stetson e recentemente assinou com o Alabama. Ancer e Charlie Lindh da Suécia avançaram de um playoff de três homens, com Lahiri fazendo bogey no primeiro buraco extra.

Jack McDonald, que cresceu a cerca de 15 minutos de Royal Troon, venceu um playoff para garantir a vaga final do Dundonald Links e se juntar a Sam Hutsby, Angel Hidalgo e o amador irlandês Liam Noland.

No Royal Cinque Ports, Matthew Southgate liderou quatro qualificadores, dois deles os amadores espanhóis Jaime Montojo Fernandez e Luis Masaveu, que estarão competindo no campeonato europeu de equipes antes do 152º Open Championship. O quarto foi Elvis Smylie.

Isso deixa o Open com 149 jogadores, com mais 10 vagas disponíveis — duas do John Deere Classic, três do Scottish Open e cinco jogadores do circuito europeu que estão entre os 20 melhores na Race to Dubai após esta semana.

