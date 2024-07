Sergio García vence no playoff e conquista o primeiro título LIV da carreira

SOTOGRANDE, Espanha — Sergio Garcia conquistou sua primeira vitória individual no LIV Golf no domingo, depois de derrotar o líder da noite, Anirban Lahiri, em um playoff pelo título da Andaluzia.

García emocionou os torcedores da casa com 66, 5 abaixo do par, empatando com Lahiri e forçando o playoff com ambos os jogadores com 5 abaixo do par no geral.

Este foi o primeiro título de García desde que ele se juntou ao novo circuito LIV apoiado pela Arábia Saudita em 2022.

Jon Rahm, outro favorito local, terminou empatado em 10º lugar em seu primeiro evento em casa desde que ingressou na LIV Golf.

A equipe Fireballs de García também conquistou o título por equipe no torneio no sul da Espanha após vencer um playoff sobre os Crushers — a primeira vez em um torneio LIV Golf que os títulos individual e por equipe foram decididos em um playoff.