Serviço Secreto afirma que estará pronto para proteger Trump na Convenção Nacional Republicana

Kimberly trapaceira – o diretor do Serviço Secreto – divulgou uma declaração na segunda-feira que abordou de certa forma todo o escrutínio que foi dirigido à agência federal depois Thomas Matthew Crooks conseguiu subir em um telhado fora do comício da PA e disparar contra DT.

Ela diz: “O Serviço Secreto está trabalhando com todas as agências federais, estaduais e locais envolvidas para entender o que aconteceu, como aconteceu e como podemos evitar que um incidente como este ocorra novamente. anunciado ontem pelo presidente Biden e participará plenamente.”

Ela acrescenta: “Estou confiante no plano de segurança que nosso coordenador do Serviço Secreto RNC e nossos parceiros implementaram, que revisamos e fortalecemos após o tiroteio de sábado”.

Cheatle diz que eles já ajustaram os detalhes de segurança de Trump, à luz do que aconteceu… sem mencionar a ordem do presidente Biden para revisar os processos do Serviço Secreto.

Como você sabe… o Serviço Secreto está sendo criticado pelo que muitos chamam de um sério lapso de segurança – imaginando como os bandidos poderiam ter se posicionado com um rifle tão perto do ex-Prez.

Outro representante do Serviço Secreto disse no fim de semana que os policiais locais foram encarregados de proteger todos os edifícios fora do local principal do comício… mas muitos estão ligando para BS.