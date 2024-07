Serviço Secreto chama ataques da mídia de direita contra agentes femininas de “infundados” e “repugnantes”

CNN

O Serviço Secreto dos EUA reagiu na quinta-feira às críticas recentes de personalidades da mídia de direita e legisladores que culparam agentes femininas por falhas de segurança durante a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump.

Após o tiroteio de sábado, algumas figuras da mídia de direita concentraram sua atenção nas agentes femininas no palco com Trump, alegando que elas não conseguiram proteger adequadamente alguém maior e mais alto do que elas, ou que não agiram de maneira profissional.

Vídeos editados que obtiveram milhões de visualizações nas redes sociais como suposta evidência de incompetência feminina mostraram uma agente do Serviço Secreto aparentemente lutando para guardar sua arma em meio à cena caótica enquanto um grupo de agentes escoltava Trump até sua comitiva.

Profissionais da aplicação da lei, incluindo um ex-diretor adjunto do Serviço Secreto, têm rejeitado veementemente a narrativa promovida pela Fox News e pelo bilionário dono da X, Elon Musk, que prometeu seu apoio a Trump.

Em uma declaração à CNN na quinta-feira, o Serviço Secreto criticou as alegações misóginas de que as agentes eram incapazes de proteger Trump.

“É um insulto às mulheres da nossa agência insinuar que elas não são qualificadas com base no gênero. Tais afirmações infundadas minam o profissionalismo, a dedicação e a expertise da nossa força de trabalho”, disse o porta-voz do Serviço Secreto Anthony Guglielmi em uma declaração. “Nosso compromisso com a diversidade, equidade e inclusão garante que atraiamos os melhores talentos, promovendo uma equipe robusta e eficaz que reflita a sociedade que servimos.”

Figuras da direita, incluindo alguns membros do Congresso, também alegaram sem fundamento que a Diretora do Serviço Secreto Kimberly Cheatle foi nomeada para o cargo apenas por causa de iniciativas de diversidade. Ela é a segunda diretora mulher do Serviço Secreto na história da agência.

“Estamos unidos contra qualquer tentativa de desacreditar nosso pessoal e suas contribuições inestimáveis ​​para nossa missão e estamos chocados com os comentários depreciativos e repugnantes contra qualquer um de nossos funcionários”, disse Guglielmi.

Associações que representam mulheres na aplicação da lei também reagiram aos ataques infundados contra agentes femininas com decepção e alarme.

“Declarações que culpam os esforços para promover a igualdade de gênero por esse tiroteio são, na melhor das hipóteses, hipócritas e, na pior, profundamente perigosas”, disse um grupo de associações, incluindo Mulheres na Aplicação da Lei Federal, Associação Internacional de Mulheres Policiais e Associação Nacional de Mulheres Executivas da Aplicação da Lei, em um comunicado.

Pesquisas mostraram que esforços para expandir o grupo de candidatos qualificados para cargos de aplicação da lei “nos deixam a todos mais seguros e dizem que não defendem a contratação baseada apenas em gênero ou a redução de padrões de qualquer forma”, disseram.

“Devemos rejeitar todos os esforços de má-fé para tentar marcar pontos políticos às custas da nossa segurança. Este é o esforço mais recente para semear divisão e culpa ao atacar iniciativas de diversidade para tudo, desde catástrofes de segurança de companhias aéreas até colapso de pontes e falências de bancos”, disseram os grupos.