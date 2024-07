Serviço secreto da enteada de Kamala Harris em altercação, homem preso

TMZ. com

Kamala Harris ‘ Enteada, Ella Emhoff teve alguns problemas na Big Apple esta semana – ou melhor, seu destacamento do Serviço Secreto teve … e terminou com uma prisão.

Fontes policiais dizem ao TMZ … Ella – quem é o segundo cavalheiro Doug Emhoff filha de – estava no bairro de Tribeca, em Nova York, na tarde de terça-feira, onde estava comendo algo em um restaurante … enquanto sua equipe do Serviço Secreto montava guarda na frente.

Disseram-nos que enquanto ela estava lá dentro, um de seus agentes – que estava vestido à paisana – teve uma altercação com o que nos foi descrito como um “observador anti-polícia”.

Basicamente… esse cara anda por aí e faz barulho por causa dos cartazes de estacionamento da NYPD dados às agências de aplicação da lei… para que eles possam estacionar sem ter que circular muito no quarteirão.

Neste caso… nossas fontes dizem que o cara de preto apareceu e começou a se envolver com o agente do Serviço Secreto de azul que você vê no vídeo… aparentemente sem perceber que ele era um agente… presumindo que ele era um policial abusando de seus privilégios de estacionamento.