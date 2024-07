Serviço Secreto é ‘único responsável’ pela implementação e execução da segurança no local do comício de Trump, diz diretor à CNN

CNN

O Serviço Secreto dos EUA foi “o único responsável” pela implementação e execução da segurança no local do comício de sábado da campanha do ex-presidente Donald Trump, disse a diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, à Whitney Wild da CNN em uma entrevista na terça-feira à noite.

Cheatle acrescentou que nenhum ativo da agência foi desviado do comício naquele dia, embora tenha havido outros eventos no estado no sábado que exigiram proteção da agência.

“Naquele local específico, dividimos áreas de responsabilidade, mas o Serviço Secreto é totalmente responsável pelo design, implementação e execução do local”, disse ela à CNN.

Em uma entrevista anterior à ABC News, Cheatle disse que a polícia local era responsável pelo prédio onde Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, subiu no telhado e disparou contra Trump em seu comício em Butler, Pensilvânia, no sábado.

“O que eu estava tentando enfatizar é que nós apenas dividimos as áreas de responsabilidade, e eles forneceram suporte a essas áreas de responsabilidade”, disse Cheatle sobre a polícia local, acrescentando que a agência “não poderia fazer nosso trabalho sem eles”.

Embora um avanço total tenha sido concluído naquele dia, o diretor disse que se “houver coisas que precisamos mudar em nossas políticas, procedimentos ou métodos, certamente o faremos”.

Cheatle não forneceu detalhes sobre onde o USSS faria ajustes, dizendo que o serviço está aguardando sua própria revisão interna e conclusões, bem como uma revisão externa.

A diretora do Serviço Secreto está enfrentando uma enxurrada de perguntas sobre como um atirador conseguiu ter uma linha de visão clara para Trump no local do comício, e houve pedidos de renúncia dela por parte de alguns membros do Congresso, incluindo o líder da maioria na Câmara, Steve Scalise.

Quando perguntado por Wild se o perímetro do comício era muito pequeno, Cheatle disse que ele “abrangeu a área que precisávamos para proteger o evento que tivemos naquele dia”.

“O que aconteceu é um incidente terrível e nunca deveria acontecer”, ela acrescentou. “E obviamente vamos garantir que, daqui para frente, tiraremos todas as lições que surgirem disso e nos ajustaremos de acordo.”

A CNN informou na terça-feira que os EUA obtiveram inteligência sobre um plano de assassinato iraniano visando Trump, ao qual o atirador não parecia conectado. Questionado se o Serviço Secreto havia aumentado a segurança que fornece ao ex-presidente como resultado, o diretor disse: “Temos feito isso ao longo de uma série de vários meses, incluindo naquele dia.”

Cheatle, no entanto, não disse se todos os elementos do destacamento do ex-presidente foram aumentados como resultado da ameaça do Irã.

Cheatle disse que falou com “vários de nossos funcionários” que trabalharam no dia do comício, acrescentando que planeja falar com o restante das pessoas com quem ainda não falou.

“São conversas obviamente difíceis. Todo mundo que trabalha para o Serviço Secreto nunca quer ter um dia como esse”, ela disse. “Nós realizamos nosso trabalho perfeitamente. As pessoas que cobriram e evacuaram o presidente naquele dia, o contra-atirador – realizaram seu trabalho perfeitamente, e estou muito orgulhosa das ações que eles tomaram.”