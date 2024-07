Serviço Secreto enfrenta sérias questões sobre pegada de segurança e acesso ao telhado no evento de Trump

CNN

Após a tentativa de assassinato de Donald Trump, há preocupações e questionamentos generalizados sobre como um atirador conseguiu obter acesso ao telhado a cerca de 150 metros da posição do ex-presidente no pódio em um comício ao ar livre.

Fontes descreveram o tiroteio como vindo da posição “três horas” do local do pódio de Trump, com tiros vindos do seu lado direito. Segundos depois que os tiros começaram, atiradores de contra-ataque do Serviço Secreto começaram a atirar no suspeito que foi encontrado no topo de um telhado.

Notavelmente, a localização do atirador era fora do perímetro de segurança, levantando questões sobre o tamanho do perímetro e os esforços para vasculhar e proteger o prédio da American Glass Research, e como o atirador conseguiu obter acesso ao telhado.

Fontes policiais dizem que parte do rescaldo incluirá uma revisão para verificar se o Serviço Secreto tinha recursos suficientes para proteger Trump dias antes de ele se tornar oficialmente o candidato presidencial republicano e se os procedimentos foram seguidos para realizar varreduras de segurança no prédio que oferecia um ponto de observação para o suposto atirador.

“Fundamentalmente, um dos elementos mais básicos da segurança do local, especialmente um local que é externo e amplamente descontrolado, é (eliminar) as linhas de visão para este espaço onde o protegido estará falando ou apenas ocupando”, disse o ex-diretor adjunto do FBI Andrew McCabe no “State of the Union” da CNN na manhã de domingo. “Quando você olha para aquele mapa, ele aponta claramente para os edifícios que estão dentro dele, claramente dentro do alcance de tiro.”

De acordo com a afiliada da CNN, KDKA, uma testemunha disse que contou aos policiais que viu um atirador se movendo “de telhado em telhado”, momentos antes da tentativa de assassinato.

Ben Macer estava ao longo de uma cerca quando viu “o cara se mover de telhado em telhado. (Eu) disse a um policial que (o suposto atirador) estava no telhado”, relatou a KDKA. “Quando me virei para voltar para onde estava, foi quando os tiros começaram, e então foi só caos, e todos nós viemos correndo, e foi isso.”

Testemunhas também disseram aos repórteres que viram uma pessoa com a mesma descrição do suposto atirador carregando um rifle do lado de fora do cordão de segurança do comício antes do tiroteio.

O atirador foi localizado pela polícia local, que pensou que ele poderia estar agindo de forma suspeita perto dos magnetômetros do evento no sábado, de acordo com um oficial sênior da polícia. Eles divulgaram no rádio para ficar de olho nele – e essa informação foi passada para o Serviço Secreto também, de acordo com a fonte.

O Serviço Secreto não permite nenhuma arma dentro das áreas isoladas de nenhum evento. AGR não respondeu à pergunta da CNN sobre o incidente ou segurança.

As autoridades identificaram o atirador envolvido no ataque como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, que foi morto por agentes do Serviço Secreto no local após o tiroteio.

Várias fontes policiais com profundo conhecimento das operações do Serviço Secreto disseram à CNN que as equipes de contra-atiradores têm ampla discrição ao abater uma ameaça.

Legisladores republicanos e democratas já estão exigindo respostas da agência sobre a postura de segurança e audiências sobre o incidente.

O presidente da Segurança Interna da Câmara, Mark Green, enfocou a questão da construção em uma carta ao Departamento de Segurança Interna no domingo.

“Esta foi uma falha de segurança no mais alto nível, não vista desde a tentativa de assassinato do presidente Reagan”, escreveu o deputado democrata Ruben Gallego, candidato ao Senado pelo Arizona, em uma carta mordaz separada ao Serviço Secreto no domingo. “Isso não pode acontecer, e exijo responsabilização.”

Separadamente, o Serviço Secreto e as autoridades policiais locais da Pensilvânia que ajudaram a proteger o local do comício, bem como fontes próximas à campanha de Trump, negaram veementemente os rumores nas redes sociais de que alguns recursos de segurança foram negados.

Em um comunicado, o Serviço Secreto disse que o efetivo foi ampliado recentemente.

“”Há uma afirmação falsa de que um membro da equipe do ex-presidente solicitou recursos de segurança adicionais e que eles foram rejeitados”, disse o porta-voz do Serviço Secreto Anthony Guglielmi. “Isso é absolutamente falso. Na verdade, adicionamos recursos de proteção, tecnologia e capacidades como parte do ritmo de viagem de campanha aumentado.”

O Serviço Secreto usa inteligência e informações estratégicas para determinar a postura de segurança.

A agência não faz parte formalmente da comunidade de inteligência e é considerada uma “consumidora” de inteligência, dependendo fortemente de relacionamentos com agências como o Diretor de Inteligência Nacional, a Agência Central de Inteligência, a Agência de Segurança Nacional, o Federal Bureau of Investigation e o Escritório de Inteligência e Análise do Departamento de Segurança Interna.

O FBI é agora a agência líder na investigação da tentativa de assassinato.

John Miller, da CNN, contribuiu para esta reportagem.