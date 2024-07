Serviço Secreto reforça e repensa a segurança para o primeiro comício e campanha Trump-Vance

CNN

O Serviço Secreto dos EUA está se esforçando para aumentar a segurança antes do primeiro comício de campanha do ex-presidente Donald Trump desde a tentativa frustrada de assassinato contra ele na semana passada, disseram fontes familiarizadas com o planejamento à CNN.

A segurança em torno dos futuros comícios e eventos de Trump está sendo totalmente repensada, incluindo onde eles devem ser realizados – seja em ambientes fechados ou em locais externos mais seguros. Eventos externos para Trump, como o de Butler, Pensilvânia, onde ele quase foi assassinado, provavelmente serão severamente limitados, disseram fontes, se não totalmente eliminados.

O aumento da segurança reflete diversas novas avaliações feitas pelas autoridades policiais desde o tiroteio de sábado, disseram autoridades familiarizadas com as avaliações à CNN, incluindo preocupações sobre um possível incidente semelhante e outras pessoas que podem ser inspiradas a realizar outro ataque depois de ver o anterior fracassar por pouco.

Várias pessoas familiarizadas com o planejamento do comício deste fim de semana em Grand Rapids, Michigan, em uma arena coberta, disseram que tanto o Serviço Secreto quanto as autoridades locais aumentaram recentemente o número de policiais que trabalharão para proteger o evento.

Durante uma reunião do conselho de comissários na quinta-feira, o subxerife Bryan Muir, do Condado de Kent, Michigan, disse que o gabinete do xerife recebeu um “pedido de última hora” do Serviço Secreto para que 50 a 60 policiais do departamento ajudassem na segurança do comício.

“Nós auxiliamos o Serviço Secreto”, disse um porta-voz do gabinete do xerife à CNN, acrescentando que o Serviço Secreto estava liderando todo o planejamento de segurança para o comício. “Nós apenas fornecemos assistência.”

O aparato de segurança em torno de Trump mudou completamente nos últimos dias, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à CNN, inclusive por meio das autoridades locais.

Um exemplo desse aumento de segurança ocorreu na noite de quinta-feira e na manhã de sexta-feira, quando um helicóptero da polícia de Nova Jersey sobrevoou o aeroporto de Newark dezenas de vezes até que o avião de Trump chegou e ele foi preso em sua comitiva após seu discurso na Convenção Nacional Republicana.

A segurança ao redor da residência de Trump em Mar-a-Lago também mudou nos últimos dias, com novos fechamentos de estradas anunciados pelo Departamento de Polícia de Palm Beach na quinta-feira, que durarão até a eleição de 2024.

“Devido às medidas de segurança reforçadas envolvendo Mar a Lago e pessoas protegidas pelo Serviço Secreto dos EUA, a South Ocean Boulevard será fechada para o tráfego de passagem”, disse o departamento, acrescentando que o fechamento em torno de Mar-a-Lago estaria “em vigor 24 horas por dia, 7 dias por semana, até a eleição geral de novembro, no mínimo”.

Uma fonte familiarizada com o planejamento de segurança disse que o tiroteio vai desencadear vários exercícios entre agências policiais locais e federais sobre como lidar com grandes eventos, exercícios que foram reduzidos desde a pandemia de Covid-19. A fonte disse que a falta desses exercícios resultou em lacunas de segurança, incluindo falhas de comunicação entre parceiros policiais.

A fonte acrescentou que relatos posteriores, como os do tiroteio do último sábado, mudam imediatamente a maneira como a segurança é tratada em eventos futuros semelhantes, incluindo como saídas e entradas são protegidas, ampliando a zona de proteção e outras medidas de segurança pública.

O comício de sábado em Grand Rapids será o primeiro comício oficial de campanha com Trump e o candidato republicano à vice-presidência, o senador JD Vance.

Questionada se a Polícia Estadual de Michigan estaria envolvida na segurança do comício de sábado, a diretora de comunicações Shanon Banner disse à CNN que o departamento não discute procedimentos de segurança.

“O Serviço Secreto é responsável pelo planejamento de segurança das visitas presidenciais, mas estamos prontos para ajudá-los com o que precisarem”, escreveu Banner em um e-mail.

O Serviço Secreto não quis comentar sobre o planejamento de segurança do comício ou de Trump.