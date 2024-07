Serviço secreto reforçado após informações sobre conspiração iraniana para assassinar Trump

O Serviço Secreto reforçou a segurança para Donald Trump nas semanas anteriores ao atentado contra a sua vida… por causa de informações relativas a um plano de assassinato por parte do Irão.

A suposta ameaça iraniana foi coletada de uma fonte humana nas últimas semanas e era conhecida pelo Serviço Secreto dos EUA… de acordo com CNN citando fontes não identificadas.

Com a CNN relatando que o USSS aumentou a segurança para Trump como resultado direto desta suposta informação, é ainda mais alarmante que Crooks estivesse capaz de dar um tiro para Trump no comício de campanha de sábado na Pensilvânia.

Não está claro se a campanha de Trump foi informada sobre os detalhes da suposta ameaça vinda do Irã… mas a CNN relata que funcionários do Serviço Secreto alertaram repetidamente a campanha de Trump sobre os riscos aumentados associados a comícios ao ar livre.

A briga do Irã com Trump supostamente decorre do assassinato de janeiro de 2020 de Qassem Soleimanique morreu em um ataque de drone ordenado por Trump.