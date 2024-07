Shakur Stevenson é um agente livre; como será seu futuro?

Shakur Stevenson conquistou a prata olímpica nos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro e, oito meses depois, fez sua estreia profissional na Top Rank.

Bob Arum, fundador e CEO da Top Rank, contratou Stevenson quando ele tinha 19 anos, o único promotor com quem o campeão já trabalhou. Sete anos depois, o relacionamento deles está fadado a mudar após a defesa bem-sucedida do título WBC leve de Stevenson contra Artem Harutyunyan no sábado.

Stevenson (22-0, 10 KOs) foi dominante — ele era um favorito de -3500, por ESPN BET — mas falhou em entregar a vitória emocionante que buscava. Houve vaias na reta final enquanto Stevenson navegava para uma vitória por decisão unânime contra um oponente superado pela segunda luta consecutiva. Desta vez, as vaias foram de fãs de sua cidade natal no Prudential Center em Newark, Nova Jersey.

Stevenson, 27, disse que as vaias eram direcionadas a Harutyunyan (12-2, 7 KOs) porque “ele realmente não estava tentando entrar na luta”. E embora seja verdade que nem Harutyunyan nem Edwin De Los Santos — o último oponente de Stevenson em novembro — realmente pressionaram a ação, a responsabilidade estava no extremamente talentoso Stevenson de encontrar uma maneira de finalizar seu oponente.

Agora, Stevenson testará a agência livre após uma vitória sem incidentes, e não o desempenho marcante que ele precisava.

Estatísticas do CompuBox Punch Socos Stevenson Harutyunyan Total desembarcado 170 74 Total lançado 446 423 Por cento 38% 18% Jabs acertados 44 17 Jabs lançados 162 112 Por cento 27% 15% O poder aterrissou 126 57 Poder lançado 284 311 Por cento 44% 18%

Stevenson recusou uma extensão de cinco lutas com a Top Rank, disseram fontes à ESPN, o que garantiria ao boxeador US$ 3 milhões por luta.

Ele poderia assinar com um promotor rival — PBC, Matchroom, Golden Boy, etc. — ou permanecer como um agente livre e aproveitar a flexibilidade que lutadores como Devin Haney ou seu mentor, Terence Crawford trazem.

“Sinceramente, quero começar minha própria empresa de promoção e trabalhar com promotores e fazer muitas coisas de curto prazo para que eu não fique preso e preso a alguém”, disse Stevenson à ESPN no último domingo.

Ele lamentou não ter marcado o KO e, enquanto culpava Harutyunyan, Stevenson também olhou para dentro. O campeão disse que precisava melhorar sua habilidade de cortar o ringue.

Fora do ringue, Stevenson navegará por águas desconhecidas. Eddie Hearn, presidente da Matchroom Sport, expressou publicamente interesse em um acordo com Stevenson. Certamente, muitos outros promotores também perseguirão Stevenson. Ele é, afinal, um campeão invicto classificado como nº 8 pela ESPN libra por libra.

Agora, parece que Stevenson está pronto para uma mudança.

Indo para a luta de sábado, Stevenson sentiu que a Top Rank não fez o suficiente para promover sua luta com Harutyunyan porque ele recusou a extensão.

Shakur Stevenson não conseguiu muito, mas fez o suficiente para derrotar Edwin De Los Santos e ganhar o título dos leves do WBC em novembro. EPA/ETIENNE LAURENT

“Parece que eles querem que eu promova a luta e faça as coisas que fazem o trabalho que eles deveriam estar fazendo”, disse Stevenson. “… Parece que não faço mais parte da equipe de promoção. … Eu só queria que no final do meu contrato, quando começamos, fosse melhor do que isso.”

“Sinto como se eles tivessem me promovido bem até o fim do meu contrato, até que meu contrato estivesse prestes a acabar”, ele acrescentou. “E foi aí que as coisas meio que mudaram e mudaram.”

Ainda assim, Stevenson não estava pronto para fechar a porta para uma futura reunião com o Top Rank.

“A situação contratual de Shakur Stevenson não impactou de forma alguma os esforços promocionais da Top Rank em relação à sua luta com Artem Harutyunyan”, disse o porta-voz da Top Rank, Evan Korn, à ESPN. “Shakur é um lutador tremendamente talentoso, e a multidão apaixonada no Prudential Center foi uma prova dos esforços de ambas as partes.”

Seja qual for o caso, Stevenson sabia que precisava de uma atuação marcante no sábado, principalmente depois de sua vitória sem brilho sobre De Los Santos.

Stevenson prevaleceu sobre De Los Santos por meio de pontuações de 115-113, 116-112 e 116-112, enquanto vaias choveram durante a luta também. Stevenson e De Los Santos não conseguiram acertar socos de dois dígitos em nenhum dos 12 rounds.

Em vez de retornar ao ringue mais cedo para apagar a memória de seu fraco desempenho, Stevenson esperou oito meses para lutar contra Harutyunyan.

“Eu perguntei à Top Rank, ‘Posso voltar mais cedo?’ Eu tenho mais uma luta no meu contrato. E com tudo com a Top Rank, eles não permitiram”, disse Stevenson. “Eles garantiram que eu fosse adiado até junho, julho. Junho foi a data inicial que eles me deram. E então, de alguma forma, acabou voltando para julho. … Eu perguntei, ‘Posso voltar em março?’ Eu queria voltar logo, para ser honesto… mas eles me fizeram esperar tanto tempo.

“Acho que sou o melhor lutador do plantel e não aceitei o acordo que eles queriam, então sinto que talvez eles quisessem me empurrar para o mais longe que eu pudesse.”

Stevenson não deve ter mais ninguém para culpar em breve. Como um agente livre promocional, Stevenson dará as cartas enquanto busca o tipo de luta de destaque que lhe escapou. Os dois melhores boxeadores da ESPN no peso de Stevenson (135 libras), Gervonta Davis e Vasiliy Lomachenko, estão em negociações para lutar um contra o outro neste outono.

Lutadores vão ganhar títulos no peso pena, peso leve júnior e peso leve Lutadores Idade quando alcançada Total de divisões conquistadas Shakur Stevenson 26 3 Manny Pacquiao 29 8 Mikey Garcia 29 4 Jorge Linares 29 3 Vasiliy Lomachenko 30 3 Juan Manuel Márquez 35 4 Nota: Informações fornecidas pela ESPN Stats and Information

Lomachenko também é promovido pela Top Rank, e enquanto Stevenson pressionou para esse confronto, ele nunca se materializou. Davis, uma das maiores estrelas do boxe, está com a PBC.

Stevenson disse que exploraria um salto para 140 libras “para lutas de dinheiro” e mencionou o mexicano Isaac Cruz, um campeão que está desenvolvendo uma grande base de fãs. Ele está com a PBC.

Também há Ryan Garcia, Devin Haney e Teofimo Lopez. Lopez, que a Top Rank promove, é um campeão em 140 libras. Garcia está suspenso até abril de 2025 e disse que não consegue chegar a 140. Haney também pode ser finalizado nesse peso.

A opção mais apetitosa e viável para Stevenson pode ser o mexicano William Zepeda, que entregou outra performance brilhante na noite de sábado com um KO no terceiro round de Giovanni Cabrera. Zepeda, um boxeador Golden Boy, está à beira de uma disputa pelo título.

“Eu não falei com Shakur”, disse o fundador e principal promotor da Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya, na transmissão da DAZN antes da vitória de Zepeda. “Eu amo o estilo dele. Eu amo que ele é um lutador muito talentoso. Não há dúvidas sobre isso. … Eu simplesmente sinto que William Zepeda pode enfrentar qualquer um. … William Zepeda-Shakur Stevenson é uma luta que as pessoas adorariam assistir. … Eu adoraria trabalhar com Shakur Stevenson.”

Stevenson, enquanto isso, já ganhou títulos em três divisões. Então o que está faltando? Uma mega luta, e ele agora estará livre de políticas promocionais de boxe enquanto busca uma.

“Quer dizer, eu definitivamente não quero fechar a porta, mas parece que [Top Rank is] pronto para fechar a porta mais do que eu”, disse Stevenson. “Então, falando a verdade, se eles estão dizendo f— eu, é f— eles também. Então é assim que eu me sinto.”