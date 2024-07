Shane Lowry supera distração de cinegrafista e lidera Open

TROON, Escócia — Shane Lowry foi o líder inicial do clube na sexta-feira após sua segunda rodada no 152º Open Championship, mas somente depois de sobreviver a um desastre envolvendo um fotógrafo e um espectador no 11º buraco do Royal Troon Golf Club.

Lowry, que começou a rodada uma tacada atrás de Daniel Brown, teve uma vantagem de duas tacadas sobre o relativamente desconhecido qualificador após postar 2 abaixo do par 69 para passar para 7 abaixo após 36 buracos. Brown atirou 1 acima do par 72.

Lowry tinha uma vantagem de duas tacadas sobre Brown quando chegou ao 11º buraco, conhecido como “The Railway” e considerado o mais difícil do campo por causa da ferrovia que corta o lado direito do fairway e da vegetação densa que protege o lado esquerdo.

Depois de acertar com segurança sua tacada de saída 301 jardas abaixo do lado direito, Lowry ficou com 176 jardas até o pino. Enquanto Lowry se preparava para acertar sua tacada de aproximação, ele notou um fotógrafo parado a vários metros à sua frente.

“Tinha um cinegrafista lá e ele estava se aproximando, e eu pedi para ele parar ou recuar, e ele simplesmente ficou ali”, disse Lowry.

O fotógrafo levantou sua câmera, e o movimento distraiu Lowry, ele disse, fazendo-o abafar sua tacada para fora da festuca alta. Sua bola atravessou o fairway e caiu em giesta à esquerda.

Lowry voltou sua frustração para o fotógrafo, dizendo-lhe: “Só saia do caminho. Só volte para lá. Pelo amor de Deus.”

“Fiz a parte difícil”, disse Lowry. “Acertei meu drive onde você podia encontrá-lo, o que obviamente é uma coisa difícil de fazer naquele buraco. Eu tive uma boa tacada no rough. Eu me distraí um pouco na direita quando estava sobre a tacada, e meio que perdi um pouco da linha de pensamento. Você tem tanto medo de ir para a direita que eu simplesmente agarrei o taco e fui para a esquerda.”

Shane Lowry teve problemas no 11º buraco após uma segunda tacada errada que ele atribuiu ao movimento de um fotógrafo. Stuart Franklin/R&A/R&A via Getty Images

Lowry informou ao oficial de regras do R&A que caminhava com seu grupo que ele estava dando uma tacada provisória para o caso de sua bola ser perdida. Ele deu uma nova bola no green, cerca de 15 pés além do buraco.

Foi quando o verdadeiro drama aconteceu. Enquanto Lowry subia o fairway, ele foi informado de que um espectador havia encontrado sua bola original no giesta. Como sua bola não estava realmente perdida, ele teve que assumir um lie injogável e identificar um ponto aceitável para bater.

“Eu acertei um ótimo provisório”, disse Lowry. “O árbitro me perguntou se eu queria encontrar meu primeiro, e eu disse não. Então presumi que estava tudo bem. Então descemos lá e alguém o encontrou. Então, aparentemente, temos que encontrá-lo então ou você tem que ir e identificá-lo. Eu pensei que se você o declarasse perdido antes de ser encontrado, você não teria que ir e identificá-lo.”

Lowry pediu um segundo árbitro para confirmar a decisão. Após um atraso de 20 minutos, ele recebeu uma penalidade de uma tacada por um lie injogável e deixou sua bola original cair em rough pisoteado, a dois comprimentos de taco do ponto anterior no arbusto de giesta. Sua visão do 11º green foi obstruída, e sua quarta tacada caiu aquém do green. Lowry deu dois putts de 33 pés.

O duplo bogey 6 colocou Lowry empatado em primeiro lugar com Brown, com 5 abaixo do par.

“Eu senti que durante todo esse processo de 20 minutos de queda, vendo onde eu poderia cair, eu senti que estava muito calmo e composto e realmente sabia que estava fazendo a coisa certa”, disse Lowry. “Eu senti que [caddie] Darren [Reynolds] fez um ótimo trabalho também. Ele continuou me dizendo: ‘Temos muito tempo. Não precisamos apressar isso. Só precisamos fazer a coisa certa aqui.'”

Lowry fez par em cada um dos quatro buracos seguintes. Ele chegou ao par-5 do 16º green em duas tacadas e deu dois putts de 58 pés para um birdie. Um birdie de 20½ pés no par-4 do 18º aumentou sua liderança sobre Brown para duas tacadas.

“Eu senti como se tivesse entrado em campo, eu estava no controle da minha bola [and] “fiz todas as coisas certas durante boa parte da rodada”, disse Lowry. “Então, quando me meti em um pequeno problema, senti que realmente terminei a rodada bem. Estou muito feliz com o dia. Liderar este torneio depois de dois dias, é por isso que você vem aqui, é por isso que estamos aqui.”

O número 1 do mundo, Scottie Scheffler, estava cinco tacadas atrás de Lowry após registrar 1 abaixo do par 70 pela segunda rodada consecutiva. O caddie de Scheffler, Ted Scott, trabalhou duro na rodada após lutar contra uma doença estomacal na quinta-feira à noite. Ele foi visto deitado no chão e sentado entre os buracos na sexta-feira.

“Ele pareceu se sentir melhor com o passar do dia”, disse Scheffler. “O médico aqui cuidou bem dele, mas ele aparentemente não dormiu muito na noite passada. Não sabíamos se ele conseguiria ir esta manhã, mas ele lutou. Você o viu deitado provavelmente um bom tempo lá fora, o que foi bem engraçado.”

Scheffler empatou em quarto lugar com Billy Horschel (68) e Dean Burmester (69). O vencedor do PGA Championship, Xander Schauffele (72), Patrick Cantlay (68) e Jason Day (68) estavam entre um grupo com 1 abaixo.