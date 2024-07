Shannen Doherty morre aos 53 anos

Seu representante, Leslie Sloane, disse ao TMZ … “É com pesar que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer depois de muitos anos lutando contra a doença.”

Claro, Shannen se tornou um nome conhecido por seu papel como Brenda Walsh no popular programa de TV dos anos 90, Beverly Hills, “90210”. Ela deixou “90120” após 4 anos, mas fez várias aparições como Brenda na reinicialização do programa em 2008.

Ela também conseguiu o papel de Prue Halliwell em “Charmed”, mas saiu da série após a terceira temporada em 2001. Depois foi para os reality shows, estrelando “Breaking Up with Shannen Doherty” e participando de “Dancing with the Estrelas.”