Shannen Doherty resolveu o divórcio com o marido pouco antes de morrer

Shannen Doherty estava no meio de um divórcio feio com o marido antes de morrer – mas parece que foi um capítulo que eles conseguiram fechar juntos, na mesma página.

Na documentação, observa-se que ambas as partes chegaram a um acordo sobre propriedade e outras questões… e que o caso não prosseguiria como incontestado. Como parte do acordo, eles também entregaram documentos com divulgações finais que geralmente cobrem finanças e coisas assim.