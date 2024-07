Shaquille O’Neal deu conselhos à garota de ‘Hawk Tuah’ sobre como navegar pela fama

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… quando Shaq e Hailey Welch ligado em Nashville no fim de semana passado, a lenda da NBA começou a perder conhecimento.

Disseram-nos que Shaq deu a Hailey um monte de dicas sobre como lidar com a fama … aconselhando-a a manter uma equipe inteligente por perto, porque as pessoas sairão da toca para tentar tirar vantagem dela.

Nossas fontes dizem que a conversa incluiu Hailey mostrando a Shaq alguns dos comentários odiosos que ela está recebendo em resposta ao seu vídeo viral … com Shaq dizendo a ela para não prestar atenção aos odiadores, porque nenhum deles realmente a conhece.

Como informamos… Shaq e Hailey festas no Jon Bon Jovi novo local de Music City na noite seguinte em que ela foi puxada para o palco em Zach Bryan show em Nashville .

Depois que Shaq viu Hailey com Zach, nossas fontes dizem que ele disse à sua equipe que queria que eles entrassem em contato com ela para que ela pudesse aparecer em seu show de DJ na casa do Bon Jovi… e foi assim que a reunião aconteceu.