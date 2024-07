Shaquille O’Neal expressa apoio a Bronny James em meio às lutas da Summer League

TMZSports. com

Bronny James está sendo enterrado nas redes sociais por causa de suas performances nada estelares na Summer League para iniciar sua carreira no Lakers… mas ele tem pelo menos um GRANDE torcedor firme ao seu lado – Hall of Famer Shaquille O’Neal .

Não é nenhum segredo – Lebron James‘o menino mais velho não está necessariamente conquistando a Associação depois de chegar ao número 1. 55 no geral para o Roxo e Ouro no mês passado… com média de apenas 4,3 pontos, 3,8 rebotes, 1,5 assistências e 1,3 roubos de bola em quatro partidas – sem mencionar o 0-15 na faixa de três pontos.