Shaquille O’Neal festeja com a garota de ‘Hawk Tuah’ em Nashville

Os 15 minutos de fama da garota “Hawk Tuah” ainda não acabaram – e claramente, seu tempo também não está cuspindo – porque a mais nova estrela da internet foi vista no fim de semana festejando com Shaquille O’Neal em Nashville, onde ela, apropriadamente, cuspiu um pouco de saliva em um de seus microfones!!

A lenda da NBA – que trabalha como DJ – esteve na Cidade da Música no domingo para uma apresentação no Jon Bon Jovi O novo conjunto de JBJ em Nashville … quando, em algum momento, ele cruzou o caminho de Hailey Welch também conhecido como Falcão Tuah.

Hawk Tuah Girl subiu no palco com Zach Bryan em Nashville @StoolBackstage pic.twitter.com/IXqGFX1NXX

Embora seja claramente um momento incrível… para Welch, é apenas a última parada em sua ascensão ao estrelato… já que no início do fim de semana, ela estava trazido ao palco no Zach Bryan‘s concerto no Nissan Stadium para cantar “Revival”.