Sharon Stone diz que Kevin Spacey sentiu mais ódio pelo escândalo porque ele é gay

Ela disse ao THR: “Kevin agarrou as pessoas pelos órgãos genitais. Muitas pessoas. Mas ninguém [has publicly said] ele os estuprou ou os forçou a um encontro sexual. Mas há tanto ódio por ele porque, no caso dele, foi homem contra homem. É por isso que ele não tem permissão para voltar. Porque ele ofendeu os homens.”