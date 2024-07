Shericka Jackson da Jamaica disputará apenas 200m em Paris

A bicampeã mundial dos 200 metros, Shericka Jackson, da Jamaica, não tentará a dobradinha do sprint nas Olimpíadas de Paris após vencer os 100 metros.

Jackson não entrou em detalhes quando confirmou na quarta-feira que se concentraria apenas nos 200, que normalmente é seu melhor evento. Ela marcou seu melhor tempo da temporada de 10,84 segundos para vencer os 100 nas seletivas jamaicanas, mas teve uma cãibra na panturrilha em sua última apresentação antes dos Jogos na Hungria em 9 de julho.

“Todas as informações que podemos fornecer é que ela não vai participar dos 100 metros”, disse Watts à Reuters na quarta-feira. “… Não sei os motivos. Estou apenas lidando com o resultado.”

Jackson era considerada uma das principais concorrentes nos 100 metros após ganhar o bronze no evento nos Jogos de Tóquio e terminar em segundo em cada um dos dois últimos campeonatos mundiais. Mas ela mostrou melhores resultados ultimamente nos 200 metros, ganhando o título mundial em 2022 e 2023.

A estreante olímpica Tia Clayton e a bicampeã olímpica dos 100 metros Shelly-Ann Fraser-Pryce carregam as maiores esperanças de medalha da Jamaica no evento.

A campeã mundial americana Sha’Carri Richardson, que detém o melhor tempo mundial de 10,71 segundos neste ano, começará como favorita à medalha de ouro nos 100 metros.

Watts disse à Reuters que Shashalee Forbes substituiria Jackson nos 100 metros. Forbes ficou em quarto lugar nos 100 em 11,04 segundos nas seletivas jamaicanas.

Elaine Thompson-Herah, que venceu a dobradinha de velocidade nos Jogos do Rio de Janeiro de 2016 e novamente em Tóquio há três anos, não defenderá seus títulos depois de abandonar as eliminatórias da Jamaica no mês passado devido a uma lesão no tendão de Aquiles.

Também na quarta-feira, a nigeriana Favour Ofili disse que não competirá nos 100 metros femininos depois que a federação de atletismo de seu país e o comitê organizador olímpico não a inscreveram no evento.

“É com grande pesar que acabei de saber que não vou competir nos 100 metros nestes Jogos Olímpicos”, disse o jovem de 21 anos. escreveu nas redes sociais. “Eu me qualifiquei, mas aqueles com a AFN [Athletics Federation of Nigeria] e NOC [national Olympic committee] não conseguiu me inscrever. Trabalhei por 4 anos para ganhar esta oportunidade. Para quê?”

O treinador de Ofili e a AFN não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Ofili estava inscrita nos 200 metros femininos e no revezamento 4×100.

Os Estados Unidos não ganham o título dos 100 metros feminino desde que Gail Devers subiu ao pódio nas Olimpíadas de Atlanta em 1996. A americana Marion Jones cruzou a linha primeiro em Sydney em 2000, mas perdeu o ouro por infrações de doping.

As rodadas preliminares dos 100 metros femininos nos Jogos de Paris começam na sexta-feira, com as semifinais e a final no sábado.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.