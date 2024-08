Shinnosuke Oka, do Japão, ganha ouro na ginástica geral masculina

PARIS (AP) — Shinnosuke Oka conquistou o título geral masculino de ginástica nas Olimpíadas de Paris na quarta-feira, derrotando os dois principais favoritos e ampliando o domínio do Japão em uma final que chegou ao fim.

O ex-campeão mundial júnior cuja carreira foi colocada em espera por uma lesão séria no joelho há dois anos. Ele superou Zhang Boheng e Xiao Ruoteng, ambos da China, para reivindicar sua segunda medalha de ouro em três dias em sua primeira Olimpíada, por apenas 0,233 pontos.

“Eu não cometi nenhum erro nestes Jogos Olímpicos”, disse Oka. “Eu era um desafiante, mas eu queria vencer.”

O companheiro de equipe de Oka, Daiki Hashimoto, o atual campeão, caiu durante sua rotina no cavalo com alças, terminando em sexto.

Apesar das dificuldades de Hashimoto, foi outra noite agradável para o Japão, que produziu uma reviravolta notável de última hora na final por equipes na segunda-feira, derrotando a China na última rotação.

Shinnosuke Oka comemora com a bandeira japonesa enrolada em seu corpo após ganhar uma medalha de ouro em sua primeira participação nas Olimpíadas. Jack Gruber-USA TODAY Esportes

Hashimoto e Zhang construíram uma rivalidade envolvente nos últimos três anos e eram esperados como os principais concorrentes. Zhang foi o campeão mundial no geral em 2021 à frente de Hashimoto, que conquistou o título mundial ao derrotar Zhang no ano seguinte.

Mas foi Oka, que ressurgiu recentemente no topo, quem chamou a atenção e manteve a cabeça fria na rotação final na barra fixa para dar ao Japão o quarto título olímpico geral consecutivo.

Oka, que ganhou o título mundial júnior quando tinha 15 anos, mas depois rompeu o ligamento cruzado anterior direito, aproveitou ao máximo os erros dos favoritos.

Ele fez uma rotina sólida de cavalo com alças para assumir a liderança após duas rotações, então fez um salto maravilhoso. Ele foi igualmente impressionante nos dois aparelhos restantes, as barras paralelas e a barra fixa.

Zhang dominou a qualificação à frente de Oka e Hashimoto. O trio começou no grupo dos líderes. Hashimoto começou com uma excelente rotina de solo, misturando passes limpos e aterrissagens travadas. Zhang teve um começo instável, quicando no tapete após aterrissar de quatro em sua segunda passagem.

O erro incomum o deixou para trás, mas foi a vez de Hashimoto vacilar quando ele caiu do cavalo com alças após perder o equilíbrio. Hashimoto colocou as mãos atrás da cabeça em frustração, terminou sua rotina e então recebeu uma massagem no mesmo ombro direito que parecia incomodá-lo durante a qualificação.

Zhang lutou duro até o fim, ganhando 15.300 nas barras paralelas que o colocaram de volta na disputa. Ele coroou sua noite com 14.633 na barra horizontal, mas isso foi muito pouco, muito tarde.

“Cometi alguns erros, mas consegui me reajustar e voltar ao básico mais tarde nos outros aparelhos”, disse Zhang. “Fiz tudo o que pude para alcançar os outros ginastas. Não ganhei a medalha de ouro, mas perder é normal. Acontece.”

Hashimoto, de 22 anos, que em Tóquio se tornou o homem mais jovem a ganhar o título olímpico geral, falhou em sua tentativa de se tornar apenas o quarto ginasta masculino a ganhar um segundo título geral. Mas ele não pareceu muito chateado e se juntou a Oka em suas comemorações.

“Daiki nunca parou de me dizer que eu deveria ter confiança e que deveria dar o meu melhor, desde o início da competição, e isso me deu confiança e força”, disse Oka.

Não havia atletas da poderosa Rússia por causa da guerra na Ucrânia.

A final geral feminina acontecerá na quinta-feira. Simone Biles e sua companheira de equipe dos EUA, Suni Lee, estão prontas para se tornarem as duas primeiras campeãs olímpicas do geral a se enfrentarem na competição.