Shohei Ohtani acusado de fazer gesto obsceno após roubar base

Shohei Ohtani chocou alguns fãs na quarta-feira depois que ele apareceu para comemorar uma base roubada com um gesto obsceno… mas após uma análise mais aprofundada, parece que ele estava simplesmente sacudindo a sujeira.

Dê uma olhada em como o superastro dos Dodgers se levantou após cair para o segundo lugar durante o primeiro turno do jogo de Los Angeles contra os Phillies na Filadélfia … ele com certeza parecia estar imitando alguma atividade restrita no quarto.