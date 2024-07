Shohei Ohtani, do Dodgers, não participará do Home Run Derby

LOS ANGELES — Shohei Ohtani não participará do Home Run Derby em 15 de julho, apesar do astro japonês estar em segundo lugar nas principais ligas, com 27 home runs pelo Los Angeles Dodgers.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Ohtani participou do Derby apenas uma vez, saindo na primeira rodada em 2021 no Coors Field em Denver. O evento deste ano é no Globe Life Field em Arlington, Texas.

“Estou no meio do meu processo de reabilitação, então não vai parecer que vou participar”, disse ele por meio de um intérprete na terça-feira à noite.

Ohtani está apenas rebatendo, não arremessando, nesta temporada, enquanto se recupera de um ligamento do cotovelo lesionado. Ele passou por um procedimento em setembro antes de concordar com um acordo de US$ 700 milhões por 10 anos com os Dodgers em dezembro.