Show pós-luta Diaz x Masvidal: Os juízes acertaram na vitória de Nate Diaz?

Quem diria… Nate Diaz vs. Jorge Masvidal foi realmente muito divertido!

Shaun Al-Shatti, Mike Heck e Eric Jackman, do MMA Fighting, reagem à vitória por decisão majoritária de Diaz sobre Masvidal na revanche de boxe, debatem a pontuação da luta, discutem uma semana de luta incrivelmente bizarra e o que os dois farão a partir daqui, e muito mais.

Assista ao show pós-luta Diaz vs. Masvidal acima. Uma versão somente em áudio do show pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.