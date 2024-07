Showrunner de “Simpsons” condena previsão “horrível” de assassinato falso de Trump

Quem criou uma imagem falsa dos ‘Simpsons’, sugerindo falsamente que o programa previu Donald Trump seria assassinado está atraindo a ira do chefe do programa, que chama isso de uma atitude doentia.

O drama começou logo depois Thomas Matthew Crooks abriu fogo contra o ex-Prez – um usuário de mídia social postou uma imagem animada adulterada de Trump de “Os Simpsons”, mostrando-o em um caixão com a legenda: “É a primeira vez que vejo uma previsão dos ‘Simpsons’ falhar”.

Matt disse ao TMZ… desmascarar o meme como ilegítimo não é suficiente, neste caso… ele também quer defender o tipo de humor do lendário programa.

Além da natureza completamente sem classe do meme falso, MS diz que ficou perplexo com tantas pessoas que pareciam pensar que era autêntico.

FWIW, esta imagem do desenho animado Trump em um caixão NUNCA apareceu em um episódio – e “Os Simpsons” também nunca teve um episódio com um enredo sobre a morte de DT … as pessoas simplesmente associaram a foto falsificada a essa afirmação, e então o A Internet fez o que faz.