Si Woo Kim acerta o maior hole-in-one da história do Open

TROON, Escócia — O sul-coreano Si Woo Kim fez o hole-in-one mais longo da história do Aberto ao acertar o par 3 de 238 jardas do 17º buraco em sua terceira rodada no Royal Troon no sábado.

Kim, que fez um par 71, pegou um ferro 3 da bolsa e bateu a bola na borda frontal, onde ela rolou pela superfície de colocação e caiu no buraco.

“Já fiz cerca de seis hole-in-one antes, mas este é o mais memorável”, disse ele sobre seu momento mágico no dia 17, que nunca havia testemunhado um hole-in-one em torneios anteriores em Troon.

O hole-in-one mais longo anterior no Aberto foi o ás de 212 jardas que Frank Lickliter II fez no quinto buraco no Royal Lytham & St Annes em 2001.

Kim estava 5 acima do par após três rodadas.