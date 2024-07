Simone Biles apresenta novo elemento de barras assimétricas para as Olimpíadas de 2024

Simone Biles apresentou uma habilidade original nas barras assimétricas antes das Olimpíadas de Paris, que será o sexto movimento da americana que leva seu nome, e o primeiro nas barras, se ela conseguir completá-lo com sucesso.

A nova habilidade é um círculo claro de quadril para frente com 1,5 giros para parada de mão, uma variação de um elemento que leva o nome do canadense Wilhelm Weiler e que Biles vem realizando durante grande parte de sua carreira, disse a Federação Internacional de Ginástica.

O comitê técnico da FIG concedeu a ele um nível de dificuldade E em uma escala de A a J, o que significa que vale 0,5 em dificuldade.

Ginástica dos EUA provocou a mudança nas redes sociais Sexta-feira.

A quatro vezes campeã olímpica já tem cinco elementos nomeados em sua homenagem: dois saltos — incluindo o Yurchenko double pike — duas habilidades de queda livre no solo e um desmonte na trave de equilíbrio. Ela se tornaria a única ginasta ativa a ter uma habilidade homônima em todos os quatro eventos.

Apenas Nellie Kim, uma soviética e bielorrussa aposentada cinco vezes medalhista de ouro olímpica, tem mais habilidades batizadas em sua homenagem: sete.

Biles é a quarta mulher que almeja ter um novo elemento com seu nome nos Jogos, que para as mulheres começam no domingo com as eliminatórias.

Escolhas dos editores

Rebeca Andrade, do Brasil, tentará realizar um novo salto arriscado em uma tentativa de defender sua medalha de ouro dos Jogos de Tóquio. Tanto Naomi Visser quanto Lieke Wevers, da Holanda, submeteram um exercício de tripla volta no solo com a perna na posição horizontal que esperam completar em Paris.

As barras são consideradas o evento “mais fraco” de Biles, no sentido de que apenas uma de suas 37 medalhas olímpicas e de campeonatos mundiais foi conquistada nas barras.

Ela continua sendo uma das principais americanas no evento, embora a colíder da USA Gymnastics, Chellsie Memmel, tenha dito esta semana que as americanas poderiam tirar Biles das barras durante as finais por equipes para dar a ela um pequeno descanso durante os Jogos.

A Reuters e a Associated Press contribuíram para esta reportagem.