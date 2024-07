Simone Biles defende cabelo das Olimpíadas após duras críticas dos fãs

Simone Biles está reagindo depois que os críticos expressaram seu descontentamento com o cabelo dela nas Olimpíadas de 2024… deixando claro que a galeria do amendoim deveria manter suas opiniões para si.

O Olímpico – que apenas conquistou a 5ª medalha de ouro de sua carreira nos Jogos Olímpicos de Verão – dirigiu-se a seus odiadores na terça-feira … depois que trolls opinaram sobre seu penteado com nó durante o evento de qualificação de domingo para a ginástica artística feminina.

Simone acessou suas histórias no Instagram para mostrar que seu cabelo estava penteado antes de sua participação nas Olimpíadas de Paris … mas compartilhou temperaturas quentes e uma viagem de ônibus de 45 minutos sem ar-condicionado fez com que ela ficasse com frizz e desmoronasse.