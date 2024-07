Simone Biles e EUA conquistam ouro na ginástica feminina nas Olimpíadas

PARIS — “The Redemption Tour” terminou em um lugar familiar para Simone Biles: no topo do pódio olímpico. De novo.

A estrela da ginástica americana e seu brilhantismo singular impulsionaram uma equipe feminina dominante dos EUA nas finais dentro da barulhenta Bercy Arena na noite de terça-feira.

Com Biles em seu melhor momento, o total de 171.296 das americanas ficou bem à frente da Itália e do Brasil e foi o ponto de exclamação de uma sequência de um ano em que Biles consolidou seu legado como a maior de todos os tempos em seu esporte e uma das melhores da história das Olimpíadas.

O resultado — os americanos no topo com o resto do mundo olhando para cima — não ficou em dúvida desde o momento em que Jordan Chiles começou a noite executando seu salto duplo Yurchenko.

Quando Biles, com a panturrilha esquerda que a incomodou durante a qualificação fortemente enfaixada, pisou no chão para o evento final — um exercício de solo com música de Taylor Swift e Beyoncé — sua quinta medalha de ouro olímpica já estava em suas mãos.

De qualquer forma, o atleta de 27 anos foi o destaque, garantindo o terceiro ouro dos americanos nas últimas quatro viagens aos Jogos.

Os americanos permanecem inigualáveis ​​quando estão no seu melhor.

E mais de duas horas diante de uma multidão que incluía desde a grande tenista Serena Williams e a atriz Natalie Portman até o marido de Biles, o safety do Chicago Bears Jonathan Owens, Biles deixou poucas dúvidas sobre qualquer coisa.

Seu status como a maior do esporte de todos os tempos. Sua habilidade de superar as “reviravoltas” que a descarrilaram em Tóquio. Seu lugar no panteão do movimento olímpico dos EUA.

Três anos depois de se retirar da mesma competição para se proteger — uma decisão que mudou o debate sobre saúde mental nos esportes — Biles elevou seu total de medalhas em grandes competições para impressionantes 38, e contando.

Mas seu retorno aos Jogos não foi tanto sobre vencer. Foi sobre uma alegria que ela havia perdido em algum lugar ao longo do caminho.

Parece ter retornado. Ela se inclinou para a multidão que rugia a cada giro, cada salto e, sim, cada torção. Com seu marido — em uma pausa do campo de treinamento da NFL — acenando uma bandeira americana enquanto estava sentada ao lado de seus pais, Biles fez o que ela faz tão bem há tanto tempo, exceto por alguns dias difíceis no Japão durante uma pandemia: ela dominou.

No entanto, o jovem de 27 anos dificilmente fez isso sozinho. Lee e Chiles estavam no time que ganhou a prata em Tóquio com Biles assistindo da lateral. Eles navegaram por uma série de contratempos, tanto físicos quanto pessoais, para retornar a este momento e obter o ouro que tanto queriam.

E lá estavam elas no maior palco, Chiles fazendo todas as quatro rotações bem ao lado de sua boa amiga Biles enquanto atuava como a mulher do hype dos EUA. Lee misturando sua elegância com coragem enquanto deslumbrava na trave e nas barras assimétricas, seus dois melhores eventos.

Carey venceu o exercício de solo em Tóquio, mas fez isso com um asterisco. Ela ganhou seu lugar por meio de um processo nominativo que o órgão regulador do esporte abandonou desde então. Ela estava com o Time EUA em Tóquio, mas não fazia parte do time oficial de quatro mulheres.

Ela prometeu escrever um final diferente dessa vez, e o salto Cheng que ela fez na primeira rotação marcou 14.800 — perdendo apenas para Biles — para dar aos EUA uma liderança dominante antes mesmo de Biles saudar os juízes.