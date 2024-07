Simone Biles lida com a dor e lidera os EUA nas eliminatórias olímpicas

Simone Biles saiu brevemente da quadra com o que ela disse ser um desconforto na perna esquerda, mas continuou sua busca para retornar ao topo do pódio olímpico no domingo, registrando uma pontuação geral que ficou mais de três pontos à frente da companheira de equipe dos EUA, Suni Lee, em duas subdivisões da qualificação.

Biles, 27, deslumbrou durante sua rotina de abertura de trave e então saiu brevemente da quadra com a médica da equipe dos EUA, Marcia Faustin. Biles retornou pouco tempo depois e passou vários minutos sentada e observando suas companheiras de equipe.

A treinadora de ginástica dos EUA, Cecile Landi, disse que o problema surgiu algumas semanas atrás e o descreveu como menor. Landi disse que não houve discussão sobre tirar Biles do evento.

“Não consigo expressar”, disse Landi. “Estou realmente orgulhoso dela e do que ela passou e do que ela está mostrando ao mundo do que ela é capaz de fazer.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Biles foi ouvida na câmera dizendo que sentiu algo na panturrilha, mas pisou no chão da competição com a perna enfaixada. Ela parecia bem quando “Ready for It” de Taylor Swift começou a tocar, e sua rotina — a mais difícil do mundo — foi sólida. Ela saiu cautelosamente do chão e sentou-se ao lado por um momento antes de receber um abraço do treinador de longa data Laurent Landi.

Cecile e Laurent Landi, o casal que há muito tempo atua como treinador pessoal de Biles no Texas, a encorajaram a respirar e continuar enquanto Laurent aplicava doses pesadas de fita adesiva em sua perna.

“Nós dissemos a ela para se lembrar, como se ela fosse capaz de fazer isso”, disse Cecile Landi. “Ela sabe que conseguiu e que está tudo bem, e então ela conseguiu. Então, realmente animada por ela.”

Biles recebeu 14.600 no solo, a maior nota do dia até agora, o que lhe garantiu uma vaga nas finais do evento na próxima semana.

As americanas então passaram para o salto, o mesmo evento em que Biles sentiu algo estranho durante a final por equipes em Tóquio, três anos atrás, e se retirou de várias finais para se concentrar em sua saúde mental.

Ela participou de aquecimentos, encurtando o salto duplo de Yurchenko que se tornou sua assinatura. Não houve problemas cerca de 10 minutos depois, quando ela tentou para os juízes, dando um grande passo para trás, um subproduto do enorme momento que ela gera quando explode da mesa de salto.

Ela marcou 15.800 — de longe a maior pontuação do mundo neste ano — e conseguiu realizar seu salto Cheng sem maiores problemas, embora estivesse mancando visivelmente enquanto voltava para seu assento.

No primeiro evento dos americanos, a trave de equilíbrio, Biles fez uma série acrobática difícil, sua pontuação de 14,733 facilmente a melhor entre os quatro americanos. O evento final, barras assimétricas, foi a menor pontuação de Biles em 14,433, mas seu total de 59,566 estava facilmente à frente do campo.

“Foi bem incrível, 59,5”, disse Landi. “Não é perfeito, então ela pode melhorar ainda mais… [but] simplesmente muito bom.”

O único ajuste que Biles fez foi decidir pular a tentativa de uma habilidade única nas barras assimétricas que ela havia submetido à Federação Internacional de Ginástica na sexta-feira. Em vez disso, ela fez sua série habitual e tentou evitar colocar muito peso na perna após o desmonte.

Lee está pronta para se juntar a Biles na final individual geral após seu total de 56.132 superar por pouco a companheira de equipe Jordan Chiles. Apenas duas ginastas por país podem competir na final geral.

A final por equipes é terça-feira, e a final geral feminina é quinta-feira. As americanas lideram a qualificação com uma pontuação total de 172.296, mais de cinco pontos à frente da Itália (166.861), em duas das cinco subdivisões. Elas são as grandes favoritas para ganhar o ouro por equipes depois de terminarem em segundo lugar, atrás da Rússia, há três anos em Tóquio.

“Obviamente, há algumas coisas que precisamos melhorar antes das finais por equipe, mas ainda acho que estamos em uma boa posição”, disse Chellsie Memmel, ex-ginasta olímpica dos EUA e líder técnica da equipe.

Há uma chance de Chiles chegar à final do exercício de solo caso ela termine entre as oito primeiras. Lee está praticamente garantida para as finais da trave e das barras, com a campeã de exercício de solo de 2020, Jade Carey, em boa posição para se juntar a Biles na final do salto.

Simone Biles superou uma lesão na perna durante as eliminatórias olímpicas, mas ainda assim obteve as melhores pontuações para as americanas. Jamie Squire/Getty Images

Biles chegou a Paris como o rosto do movimento olímpico dos EUA. O burburinho em torno de seu retorno aos Jogos tem sido palpável, com a NBC se apoiando fortemente em seu poder de estrela ao expor o rosto de Biles em inúmeras promoções na preparação para Paris.

Sua atração gravitacional é real. Atletas de todo o espectro olímpico disseram que querem fazer questão de pegar a ginasta mais condecorada de todos os tempos no que pode ser a competição final de sua carreira inigualável. Entre eles: LeBron James e o time de basquete masculino dos EUA, que estava ocupado no domingo com a qualificação olímpica.

As arquibancadas estavam agitadas e cheias de celebridades no domingo. Tom Cruise posou para selfies enquanto esperava Biles aparecer. Snoop Dogg tinha assentos na primeira fila, e Ariana Grande, Jessica Chastain, John Legend, Anna Wintour e Shaun White também estavam presentes.

Alyssa Roenigk, da ESPN, e a Associated Press contribuíram para esta reportagem.