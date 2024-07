Simone Biles trolls ex-companheira de equipe após conquista da medalha de ouro

Simone Biles interrompeu sua festa pela medalha de ouro na terça-feira para atirar em seu ex-companheiro de equipe… e o trabalho de troll foi executado com tanta perfeição – mais de DOIS MILHÕES de pessoas deram um “curtir”.

O GOAT da ginástica atirou a farpa em Minha Kayla Skinner horas depois que ela Suni Lee , Jordânia no Chile dar Jade Carey fumou a competição na final da equipe olímpica na Bercy Arena, em Paris.

No IG, ela postou quatro fotos de seu time comemorando sua grande dublagem… com a legenda “falta de talento, preguiçoso, campeões olímpicos ❤️🥇”.

Claro, é tudo uma referência aos comentários polêmicos que Skinner fez no início deste verão, quando afirmou em um vídeo no YouTube após a formação da equipe dos EUA que “além de Simone, sinto que o talento e a profundidade não são, tipo, o que costumava ser.”

Parte 1: A comunidade da ginástica não pode permitir que esses comentários sejam varridos para debaixo do tapete. Serei o mais respeitoso possível @mykaylaskinner mas em vez de iniciar uma conversa significativa, ela bloqueia qualquer pessoa que a responsabilize por suas palavras. pic.twitter.com/Y69pwCxnUG

Skinner voltou atrás nos comentários dias depois, dizendo que todos foram “mal interpretados”… mas Biles e a equipe dos EUA claramente não perdoaram as palavras – já que Chiles e Lee assinaram a legenda pontiaguda do jovem de 27 anos.

“Abaixe o dedo se Simone Biles acabou com você”, disse Lee no post do Instagram.