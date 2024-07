Snoop Dogg carrega tocha olímpica pelo subúrbio de Paris

O rapper carregou a tocha pelo subúrbio de Saint-Denis, no norte de Paris… e confira as fotos porque Snoop parece um cachorrinho orgulhoso enquanto faz sua parte para levar a chama ao seu destino final.

Snoop – vestido com um agasalho esportivo todo branco com “Paris 2024” e os anéis olímpicos espalhados nas costas – acena para a multidão durante sua parte do passeio, olhando para a tocha com admiração.

Organizadores anunciou Snoop como portador da tocha no início desta semana, outro evento em sua agenda lotada das Olimpíadas – ele já se reuniu com membros da equipe dos EUA e se juntará à NBC para a cobertura esta semana.

É um momento importante para a comunidade hip hop mundial – ver uma das lendas do jogo no maior palco do mundo – com Sabor Sabor andaime TMZ ele tem certeza que as pessoas estarão falando sobre a caminhada da tocha de Snoop daqui a alguns anos.