‘Só f*de cortar’: Assista Tracy Cortez cortando o cabelo para bater o peso para a emocionante atração principal do UFC Denver

Tracy Cortez perdeu os últimos 250 gramas de seu corte de peso cortando um pedaço de seu cabelo. O sacrifício valeu a pena, já que sua luta principal no UFC Denver com Rose Namajunas agora é oficial.

A atração principal do peso mosca encerra o card do Fight Night de sábado na Ball Arena. Na sexta-feira, Cortez perdeu o peso de 126,5 libras em sua primeira tentativa. Ela então retornou minutos depois com um tufo de cabelo na mão para bater 126 no nariz, reagindo com muita emoção.

Pouco depois de oficializar a luta, Cortez postou o momento em que cortou o cabelo em sua página do Instagram, que você pode conferir no vídeo abaixo.

Cortez está invicta dentro do octógono enquanto se prepara para sua maior luta até o momento.

A atleta de 30 anos estava escalada para lutar contra Miranda Maverick no UFC Vegas 95, mas a desistência de Maycee Barber do evento principal do UFC Denver fez com que Cortez fosse convocada.