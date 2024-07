A cidade de Penedo tem se destacado como um polo de geração de empregos, refletindo o empenho da gestão municipal em atrair e apoiar novos empreendimentos. Sob a liderança do prefeito Ronaldo Lopes, a cidade tem se tornado um verdadeiro celeiro de oportunidades, beneficiando diretamente os penedenses.



A chegada de empresas como a nova Cacau Show, Distribuidora de Bebidas – Disbec, Centro de Distribuição do Grupo “O Boticário”, restaurante Paraíso do Velho Chico e, mais recentemente, o Frango Favorito, são provas concretas de que Penedo está preparada para acolher grandes indústrias. Essas novas empresas não só diversificam a economia local, como também ampliam as oportunidades de emprego. Em breve, o Supermercado Vital, um empreendimento já consolidado na região, inaugurará uma nova unidade em Penedo, gerando dezenas de novos postos de trabalho.



Outro diferencial da atual gestão é o investimento em obras estruturantes, muitas delas financiadas com recursos próprios do município. Essas obras não só melhoram a infraestrutura local, como também priorizam a contratação de mão de obra local, garantindo que os benefícios econômicos sejam sentidos diretamente pela comunidade penedense.



Entre os projetos mais emblemáticos está a ponte Penedo/Neópolis, um antigo sonho da população que está se tornando realidade graças a Ronaldo Lopes e políticos aliados ao prefeito que se uniram para tudo isso acontecer. As obras da ponte já estão em vento e popa, preparando as estruturas no canteiro. Até o fim de agosto ou começo de setembro, já deverá haver estruturas instaladas dentro do rio.

Contratações já foram feitas e, com o passar do tempo, novos empregos diretos serão gerados. Empregos indiretos, como serviços de hospedagem, transporte e alimentação, também deverão aumentar, suprindo a necessidade de atendimento desses trabalhadores.

Com essas ações, fica evidente que Penedo nunca viu uma geração de empregos tão robusta. O futuro promete ainda mais crescimento, com novas empresas sendo atraídas e a continuidade de projetos que solidificam Penedo como um município em pleno desenvolvimento.