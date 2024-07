Socos Errados: Gi Bum Moon destrói oponente com chute de futebol com força total

Bem-vindos à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas do mundo todo que podem ter sido esquecidas nestes tempos agitados, em que parece que há um show de MMA a cada dois dias.

Se você é um fã ávido de esportes de combate no ano de 2024, nem sempre é vinho e rosas. Claro, brigas organizadas continuam sendo um dos grandes prazeres da vida, mas manter suas credenciais hardcore está se tornando cada vez mais uma tarefa (não se esqueça de sintonizar para Tybura vs. Spivac 2 chegando a uma APEX perto de você!).

Então, para todos os psicopatas por aí – e se você é do tipo que gosta desses dois primeiros destaques, eu quero dizer Doentes—esta é para você.

Gi Bum Moon vs. Jovem Jun Cho

Seigo Yamamoto vs. Parque Sung Jun



O ano é 2024. O evento é Black Combat 11 em Busan, Coreia do Sul. Chutes de futebol são legais.

Reze pelos combatentes.

Gi Bum Moon abalou o oponente Young Jun Cho com uma direita forte, e quando ele viu sua oportunidade de ir Full PRIDE, ele não hesitou. Com uma corrida inicial, ele recuou e tentou chutar a cabeça de Cho 60 jardas abaixo do campo. Apenas um acidente de carro absoluto quando tudo foi dito e feito.

Basta olhar para a reação do cara de terno logo depois. Aplausos, boca aberta. Outros na multidão compartilham a mesma expressão. Nada pode prepará-lo para ver um nocaute como esse de perto.

Depois, demora muito para eles ressuscitarem Cho. Ele parece completamente atordoado quando está de volta em um banquinho. Ele até envolve Moon em um abraço padrão pós-luta, provavelmente porque ele não se lembra desse cara chutando sua alma para fora dele momentos antes.

E Moon não foi o único a fazer sua melhor imitação de Yamine Lamal.

Três lutas antes, Seigo Yamamoto havia praticamente garantido a vitória com um direto de direita no cano que derrubou Sung Jun Park contra a grade.

Mas a fome pela violência… ela corrói.

“Eu chuto, logo existo”, acredito que diz o ditado.

Yunosuke Minami x Temuule Algirmaa

Koyomi Matsushima x Sodnomdorj Purevdorj



Chegando ao Japão, não faltaram surras no GLADIATOR CHALLENGER SERIES 02 (replay gratuito disponível no YouTube).

O promissor peso galo Yunosuke Minami melhorou para 4-0 (1 NC) com uma combinação maravilhosa de 1-2 seguida por alguns punhos de martelo com ponto de exclamação.

Yunosuke Minami KOs Temuulen Algirmaa para melhorar para 4-0 como profissional anteriormente no GLADIATOR Challenger Series. Bela combinação de cruzado de direita e uppercut. foto.twitter.com/KhwSqALg4E —caposa (@Recorder_Hitman) 12 de julho de 2024

Minami fez sua estreia profissional em setembro de 2023 e é um lutador que merece ser observado após conquistar sua terceira vitória por nocaute.

No evento principal, o ex-desafiante ao título de 155 libras do ONE Championship, Koyomi Matsushima, perseguiu Sodnomdorj Purevdorj antes de finalizá-lo com uma joelhada voadora nas costelas.

O ex-desafiante ao título ONE LW Koyomi Matsushima derrota Sodnomdorj Purevdorj com uma joelhada suja no corpo no R2 – GLADIATOR Challenger Series 02 foto.twitter.com/U3oN7z1g9Q —caposa (@Recorder_Hitman) 12 de julho de 2024

Matsushima alternou vitórias e derrotas em suas últimas cinco lutas (incluindo uma corrida até as semifinais do Road to UFC), então seus melhores dias podem ter ficado para trás, mas você não saberia disso por aquele nocaute.

Matias Vasquez vs. Zury Valenzuela

Só para provar que uma dor de esmagar ossos pode ser traduzida para qualquer idioma, aqui está Matias Vasquez derrotando Zury Valenzuela com uma joelhada no corpo no Fusion FC 78 (replay disponível no UFC Fight Pass) em Lima, Peru.

Pisque e você pode perder essa. Valenzuela definitivamente perdeu.

Thanh Chuong Do vs. Nhat Long Le Hoang

Todos nós já ouvimos falar de Three-Piece and a Soda. Agora imagine pedir um desses, mas o refrigerante é vodka e você bebeu primeiro, acabando com tudo antes mesmo de terminar a refeição. Essa é minha metáfora desajeitada para o que aconteceu com Nhat Long Le Hoang aqui.

Em termos simples, Hoang foi pego por uma mão esquerda que fez sua cabeça chicotear na direção oposta e sua consciência já estava de férias depois disso. Infelizmente para ele, o oponente Thanh Chuong Do imediatamente seguiu com mais dois socos incrivelmente precisos e então sua cabeça bateu na lona E ENTÃO Do o pegou com um soco de mergulho.

Mais simplesmente: Ai.

O Lion Championship 15 de Hanói, Vietnã, está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

Budi Setiawan vs. Irfan Aruan

Se você quer MMA de baixo nível no seu melhor (?), não procure mais que o mais recente evento One Pride MMA (não processe!) de Java Central, Indonésia.

No co-evento principal da noite, Budi Setiawan e Irfan Aruan se atacaram desleixadamente, parecendo mais pesos pesados ​​do que pesos mosca, culminando com Setiawan aplicando um direto de direita estilo Chuck Liddell e depois caindo em cima de Aruan, que estava desorientado.

Não tenho orgulho de admitir que me convenci de que Jeka Saragih conseguiria chegar ao UFC depois de vê-lo dominar esta promoção.

Brandon Amaro vs. Luis Ortiz

Hora de assistir ao prospecto!

No Samurai Fight House 17 (replay gratuito disponível no YouTube) em Buenos Aires, Brandon Amaro melhorou para 7-1 com este gancho de esquerda que mandou Luis Ortiz para o chão em apenas 20 segundos de luta.

O árbitro foi rápido em intervir, provavelmente ciente do péssimo desempenho de Ortiz (tudo no primeiro round) antes desta luta.

Esta foi claramente marcada como uma luta de recuperação para Amaro, que vinha de sua primeira derrota em abril passado. Amaro não faz 18 anos até agosto, então vamos voltar com ele em 12 meses ou mais e ver onde ele está.

Alfred Walker contra Lorram Esteves

Logan Woods contra Zach Borrego

Imanol Rodriguez vs. Tyrell Hill



De volta à terra do UFC Fight Pass, desta vez no Fury FC 93 em San Antonio, Alfred Walker leva para casa o prêmio Humpty Dumpty Fall of the Week pelo seu soco decisivo que deixou Lorram Esteves mortalmente ferido para encerrar o evento principal.

No co-principal, Logan Woods quase fez o mesmo com Zach Borrego ao derrubá-lo com um cruzado de direita.

Woods tem sido uma luta imperdível na TV regional, com suas últimas quatro vitórias ocorrendo todas antes da marca de três minutos do Round 1.

E temos que mencionar as mãos rápidas de Imanol Rodriguez, um promissor peso-pena de 24 anos com um histórico de 4-0 e que tem o apoio do favorito dos fãs Diego Lopes.

Justin Segura vs. Luke Armistead

Para este último clipe, de uma luta amadora do Destiny MMA em Honolulu, recomendo que você desligue seus alto-falantes ou abaixe o volume para um sussurro, e definitivamente não assista com fones de ouvido no máximo.

Último aviso.

Tudo bem, vamos lá.

Justin Segura derrubou Luke Armistead com a força de mil meteoritos, deixando Armistead compreensivelmente fora de combate antes de Segura seguir com golpes de martelo para encerrar oficialmente a luta. Você não vê muitos slams com esse tipo de impacto e, para o bem do canvas’ em todos os lugares, isso provavelmente é uma coisa boa.

