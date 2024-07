Sofia Vergara compartilha foto de férias com novo namorado depois de Joe Slams Baby Narrative

A atriz colombiana postou um despejo de fotos na terça-feira, que mostra seu namorado cirurgião – com quem ela está namorando há um minuto – fazendo uma participação especial enquanto relaxa em uma espreguiçadeira ao ar livre … claramente operando com boas vibrações enquanto sorria para a câmera.

Sofia também tirou uma foto dela mesma radiante em um vestido amarelo brilhante… com a legenda “❤️”. A mensagem é clara… ela está em um novo relacionamento e mais feliz do que nunca.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Obviamente, as coisas estão indo muito bem com seu novo namorado, desde que eles se relacionaram pela primeira vez em outubro, depois de serem vistos em um jantar em Beverly Hills – e depois Joe Manganiello bate a noção ele terminou com Sofia por querer um filho, isso também é revelador.