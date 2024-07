Sophie Turner brinca sobre namoro em novo anúncio de licor em meio ao divórcio de Joe Jonas

Sofia Turner está se livrando do drama do divórcio de Joe Jonas … usando-o de forma divertida como inspiração para brindar um “novo começo” em um novo anúncio de bebida.

Confira o curta-metragem… a estrela de “GoT” parece estar em busca de um novo amor, dizendo a um barman francês que está atrás de algo “diferente, divertido, fresco”. Só perto do fim você percebe que tudo faz parte da atrevida campanha global de verão do St-Germain.

No vídeo, Sophie explica que é especial e está em busca de algo “brilhante, obviamente, borbulhante, do tipo que é bem-vindo em qualquer festa, doce, mas não muito doce”.

É tudo uma jogada genial em sua aventura no mundo do namoro, e também parece refletir sobre as alegações de que suas festas contribuíram para o fim de seu casamento com Joe – algo que ela sempre negou.