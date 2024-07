Southgate dá mais um passo rumo à redenção da Inglaterra

BERLIM — Foi uma jornada cheia de acontecimentos, da figura do ridículo à beira do status de tesouro nacional para Gareth Southgate — uma jornada que envolveu pizza, copos de cerveja de plástico e um breve período como ícone da moda — e agora, o técnico da seleção masculina da Inglaterra está potencialmente a 90 minutos de acabar com uma espera de 28 anos pela redenção na Euro 2024.

Muito poucas pessoas têm a sorte de ter um momento que define sua carreira, e menos ainda têm a chance de compensar um momento negativo. Mas Southgate tem sido tão bem-sucedido desde que assumiu o comando da Inglaterra em 2016 — ofuscando todos, exceto um, de seus antecessores — que o momento que o assombrou não o define mais.

Ainda está lá, é claro — a perda de pênaltis contra a Alemanha na semifinal da Euro ’96 que acabou com as esperanças da Inglaterra de um primeiro grande título desde a Copa do Mundo de 1966. Quase três décadas depois, apesar de chegar a duas finais e uma semifinal em seus quatro grandes torneios como técnico, a sombra paira sobre Southgate.

“Isso ainda é mencionado o tempo todo, particularmente pela mídia de fora da Inglaterra”, disse uma fonte próxima a Southgate à ESPN. “Ele nunca vai se livrar disso completamente.”

Se a Inglaterra vencer a Espanha na final da Euro 2024, no domingo, em Berlim, Southgate quase certamente irá para o Palácio de Buckingham para ser nomeado cavaleiro pelo Rei Carlos III e se tornar “Sir Gareth”. Menos de três semanas atrás, ele estava sendo atacado com copos de cerveja de plástico pelos torcedores descontentes da Inglaterra após um empate sem gols contra a Eslovênia na fase de grupos, mas Southgate sabe tudo sobre os altos e baixos extremos da vida no futebol.

Pouco depois de perder o pênalti em 1996, Southgate concordou em participar de um anúncio de TV da rede de restaurantes Pizza Hut no Reino Unido que brincava com sua falha de cobrança de pênalti. No comercial, ele conhece os ex-jogadores da Inglaterra Stuart Pearce e Chris Waddle — que perderam ambos em uma derrota por pênaltis para a Alemanha na Copa do Mundo de 1990 — para comer pizza, e passa a refeição sendo ridicularizado por Pearce e Waddle. Na maior parte da cena, Southgate está usando um saco de papel pardo sobre a cabeça para destacar seu desespero por anonimato.

Pode ser excruciante de assistir, mas também é um exemplo do senso de humor e da sensatez de Southgate. No entanto, quando perguntado sobre o pênalti perdido quase duas décadas depois, as cicatrizes claramente ainda estavam cruas.

“Isso me afetou muito depois e ainda afeta até hoje”, Southgate disse ao FourFourTwo em 2012. “Todo santo dia agora, quando ando pela rua, sempre me falam disso. Claro, é irritante. Quando você toca há 20 anos e essa é a primeira coisa que as pessoas pensam sobre você, é um pouco deprimente.”

Hoje em dia, Southgate é dito por fontes como “relaxado e filosófico” sobre sua perda de pênalti. Provavelmente ajuda o fato de a Inglaterra ter tido sucesso em disputas de pênaltis desde que ele assumiu como técnico em 2016, derrotando a Colômbia na Rússia 2018 e a Suíça na Euro 2024. A única mancha no caderno foi a derrota nos pênaltis para a Itália na final da Euro 2020 em Wembley.

Mas por que um pênalti perdido em 1996 deveria importar 28 anos depois? Para Southgate, vencer no domingo seria o momento de coroação de sua carreira, mas ele também colocaria as mãos no troféu que escapou dele e da Inglaterra todos aqueles anos atrás. Haveria uma sensação de sua jornada no futebol completando o círculo, na Alemanha, em vez de contra a Alemanha — esta também é a primeira grande aparição da Inglaterra em uma final de torneio que não sediou — mas ele não vai ficar discutindo sobre esses pequenos detalhes se a Inglaterra se tornar campeã europeia.

Além de poder enterrar a memória da Euro ’96, Southgate também garantiria o amor e a afeição que ele sente que lhe foram amplamente negados. A exceção a essa suposta frieza dos fãs foram algumas semanas inebriantes em 2018, quando ele levou a Inglaterra às semifinais da Copa do Mundo — um mês em que fãs de toda a Inglaterra compraram coletes azul-marinho em homenagem à sua roupa escolhida durante o torneio.

Durante todo o seu tempo no comando, Southgate teve que lidar com vaias de torcedores após derrotas e críticas de todas as áreas por sua seleção de equipe e táticas. Nos últimos meses, fontes disseram que ele está cansado das críticas e negatividade, e ambas ainda podem vê-lo deixar seu posto após a Euro, independentemente de a Inglaterra levantar o troféu ou não. Depois de quase oito anos no cargo, um período em que se esperava que Southgate construísse uma equipe vencedora e também atuasse como a voz da Associação Inglesa de Futebol e todos os tipos de questões não relacionadas ao futebol, a tensão está começando a aparecer.

“Todos nós queremos ser amados, certo?”, disse Southgate após a vitória de quarta-feira por 2 a 1 na semifinal contra a Holanda. “Quando você está fazendo algo pelo seu país e é um inglês orgulhoso, quando você não sente isso de volta e tudo o que você lê são críticas, é difícil.”

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, está a uma partida de se tornar um tesouro nacional e escapar para sempre da sombra do pênalti perdido em 1996. ANP via Getty Images

Quatro dias antes, após a vitória nos pênaltis contra a Suíça nas quartas de final, Southgate falou novamente sobre as frustrações do trabalho e seus efeitos exaustivos. “De vez em quando, certamente tem que haver algum prazer neste trabalho”, disse ele. “Eu amo os jogadores e compartilhar esse momento com eles, mas não posso negar que quando as coisas ficam tão pessoais quanto ficaram, dói.

“Não acho normal que joguem cerveja em você. É um ambiente incomum para se operar.”

Um amigo de Southgate disse à ESPN que a única qualidade do técnico da Inglaterra que os torcedores subestimam é seu “cuidado genuíno com seus jogadores e sua equipe”. Tornar o time da Inglaterra algo do qual os jogadores queriam fazer parte era a prioridade de Southgate quando assumiu o comando em 2016, logo após uma péssima campanha no Campeonato Europeu. A Inglaterra foi eliminada pela Islândia nas oitavas de final daquele torneio na França, durante o qual a atmosfera dentro do acampamento era tão suspeita e defensiva que um jogador até se recusou a responder a uma pergunta da entrevista coletiva sobre quem estava ganhando a competição de dardos intra-time.

Southgate mudou o clima e olhou para o futuro ao fazer grandes escolhas na seleção de jogadores. Ele encerrou a carreira internacional de Wayne Rooney e omitiu um jogador sênior de seu elenco para a Rússia 2018 por causa de preocupações de que ele seria, de acordo com uma fonte, “um pé no saco” se não fosse selecionado para jogar. Sua fase difícil — aqui ele dá crédito ao assistente técnico Steve Holland por fazê-lo perceber que planejar o futuro também deve gerar sucesso no presente — o fez também tirar Joe Hart, Raheem Sterling, Marcus Rashford e Jack Grealish dos elencos do torneio.

Southgate também desmentiu sua reputação de técnico cauteloso e avesso a riscos ao dar estreias internacionais a adolescentes como Jude Bellingham, Jadon Sancho e Kobbie Mainoo. Quando criticado por demorar muito para fazer mudanças táticas em jogos da Euro 2024, ele silenciou os céticos ao acertar quando finalmente agiu. O gol da vitória da Inglaterra na semifinal contra os holandeses foi marcado por Ollie Watkins e criado por Cole Palmer — dois substitutos que foram enviados por Southgate com menos de 10 minutos restantes para o fim do jogo. Ivan Toney também fez uma contribuição decisiva na vitória nas oitavas de final sobre a Eslováquia após sair do banco.

Talvez Southgate e seus jogadores tenham tido sorte na Alemanha, mas Southgate argumentaria que a sorte está enraizada em oito anos de trabalho e preparação. Southgate poderia até alegar que ele merece alguma sorte depois de ser ousado o suficiente para cobrar aquele pênalti, e perdê-lo, em 1996. Mas enquanto essa memória dolorosa nunca o deixará, mesmo que ele saia do Estádio Olímpico de Berlim com uma medalha de vencedor no domingo, Southgate não permitiu que isso moldasse o resto de sua carreira.

“Um psicólogo esportivo disse uma vez que somente um idiota repetiria seus erros em sua mente”, disse Southgate quando perguntado sobre o pênalti perdido. “E eu não sou um idiota.”

Southgate certamente não é isso. Ele pode ser mal-amado e subestimado por alguns, mas sua abordagem calma e comedida ao trabalho da Inglaterra transformou os Three Lions de fracassos perenes em verdadeiros desafiantes. E ao fazer isso, ele não é mais aquele cara que perdeu aquele pênalti uma vez. Ele é o cara que tornou os homens da Inglaterra competitivos novamente.