Stan Bowman, após caso Blackhawks, é contratado como GM dos Oilers

EDMONTON, Alberta — O Edmonton Oilers contratou Stan Bowman como gerente geral e vice-presidente executivo de operações de hóquei na quarta-feira, tornando-o o primeiro ex-executivo do Chicago Blackhawks recontratado por um time da NHL desde que o caso de agressão sexual do time veio à tona nos últimos anos.

A liga reintegrou Bowman, o técnico Joel Quenneville e o colega executivo Al MacIsaac no início deste mês. Bowman renunciou ao cargo de GM de Chicago em 2021 após uma investigação independente descobrir que a organização lidou mal com as alegações feitas em 2010 pelo jogador Kyle Beach de que ele foi abusado sexualmente pelo técnico de vídeo Brad Aldridge.

Bowman, 51, comandou os Blackhawks quando eles ganharam a Stanley Cup em 2010, 2013 e 2015.

“Acredito que sua vasta experiência e sucesso comprovado nessa função, juntamente com o trabalho importante que ele fez em seu tempo longe do jogo, se encaixam em nossa meta de ser o melhor da classe quando se trata de todas as facetas de nossa organização”, disse o CEO de operações de hóquei do Oilers, Jeff Jackson. “Por meio de nossas muitas conversas, compartilhamos uma visão comum de onde estamos como um time e o que é necessário para alcançar outro título da Stanley Cup.”

Bowman se torna o 11º gerente geral na história dos Oilers e sucede o executivo do Hall da Fama Ken Holland, cujo contrato não foi renovado após a chegada do time à final da Stanley Cup, onde os Oilers perderam em sete jogos para o Florida Panthers.

O comissário da NHL Gary Bettman decidiu que Bowman, Quenneville e MacIsaac não eram elegíveis para trabalhar na liga após a investigação dos Blackhawks. Bettman disse no início deste mês que todos eles poderiam retornar ao trabalho na liga sob “condições apropriadas”, incluindo um “compromisso” contínuo de participar de “uma miríade de programas, muitos dos quais focados no imperativo de responder de maneiras efetivas e significativas para lidar com supostos atos de abuso”.

“Embora esteja claro que, na época, suas respostas foram inaceitáveis, cada um desses três indivíduos reconheceu isso e usou seu tempo longe do jogo para se envolver em atividades que não apenas demonstram remorso sincero pelo que aconteceu, mas também evidenciam maior consciência das responsabilidades que todo o pessoal da NHL tem, particularmente o pessoal que está em posições de liderança”, disse a NHL em um comunicado quando os três foram reintegrados em 1º de julho.

O ex-jogador Sheldon Kennedy, que tornou público o abuso sexual sofrido quando era treinador e desde então é cofundador do Respect Group para treinar pessoas para ajudar a prevenir bullying, assédio e abuso, escreveu uma longa carta endossando Bowman e explicando o trabalho que ele fez nos últimos anos.

“Acredito que Stan seria um trunfo valioso para uma organização devido ao seu reconhecimento de erros passados ​​e seus esforços incansáveis ​​para tornar o vestiário/jogo mais seguro para todos”, escreveu Kennedy. “Ele possui os insights, conhecimento e confiança necessários para liderar nesta área. Sinto que construir uma cultura forte e saudável dentro de uma organização e praticá-la continuamente será uma prioridade para Stan. Também acredito que Stan levará esta mensagem dentro do ecossistema do hóquei, o que só pode ajudar.”

Bowman, filho do membro do Hall da Fama do hóquei Scotty Bowman, é creditado como o arquiteto dos três títulos da Stanley Cup de Chicago. Ele teve vários empregos no time desde 2001 e foi promovido a gerente geral em 2009. Ele foi promovido a presidente de operações de hóquei em 2020, mantendo suas funções de gerente geral.

Greg Wyshynski, Ryan S. Clark e a Associated Press, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.