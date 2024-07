Status de Lionel Messi incerto para as quartas de final da Copa da Argentina

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, disse que a situação de Lionel Messi para as quartas de final da Copa América contra o Equador na quinta-feira não está clara, com a escalação a ser definida após o treino noturno.

“Treinaremos em algumas horas, e então decidiremos. Um dia a mais é sempre melhor, ontem tivemos boas sensações e hoje decidiremos. Com base na resposta de hoje, decidiremos se Messi joga”, disse ele na entrevista coletiva do dia -1 da partida.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Messi não jogou na partida final da fase de grupos da Argentina — uma vitória de 2 a 0 sobre o Peru em 29 de junho — devido a uma lesão na perna direita sofrida na derrota de 1 a 0 para o Chile. Seu status foi descrito como “dia a dia” antes de retornar aos treinos no início desta semana.

Scaloni espera ter uma conversa individual com Messi após a última sessão antes da partida para entender melhor seu estado físico.

“Não falei com ele sobre a situação, falarei com ele hoje, já que é o dia de jogo -1”, disse Scaloni. “Achei justo que ele tomasse seu tempo e treinasse o máximo possível. Depois de conversar, decidiremos. Não falei com ele, então não sabemos se ele jogará.”

Embora Scaloni não tenha certeza de como seu time se escalará contra o Equador, ele afirmou que a decisão de escalar certos jogadores ofensivos em vez de outros não será afetada pela presença de Messi.

“Nunca foi assim. Isso muda quando Leo não joga, muda todo mundo, não só eu”, disse Scaloni. “Vamos tentar que ele esteja lá, e se não, encontraremos o melhor para o time. Ele é jogo a jogo, e o time vai se conformar com o rival.”

Lautaro Martínez e Julián Álvarez jogaram juntos quando o time enfrentou o Equador em um amistoso pré-Copa América em 9 de junho, liderando a vitória por 1 a 0, com Messi assistindo do banco.

Lionel Messi se machucou na vitória da Argentina contra o Chile na fase de grupos da Copa. Hector Vivas/Getty Images

Scaloni alertou contra a análise exagerada daquele amistoso antes da partida eliminatória de amanhã, dizendo que “cada jogo tem sua própria história”.

“Eles jogaram juntos contra esse rival, e decidiremos depois do treino de hoje”, disse Scaloni. “Eles trabalharam bem, e é uma opção. Mas veremos como todos estão hoje, especialmente Leo, e veremos.

“Esse jogo não tem nada a ver com [the friendly result]. É um jogo completamente diferente, com jogadores diferentes, imagino. Mas cada jogo tem sua própria história. Analisamos e assistimos ao jogo, mas achamos que será diferente. Nenhum jogo é igual, mas jogaremos de forma semelhante.”

No entanto, o técnico do Equador, Félix Sánchez, disse que sua equipe estudou o jogo de 9 de junho, bem como outras partidas contra a Argentina, ao se preparar para as quartas de final.

“Sabemos que o time que enfrentamos é de nível máximo, Messi é um jogador diferencial, o que mais faz a diferença hoje”, disse Sánchez. “Mas o modelo de jogo da Argentina não muda muito com ou sem ele. Eles estão com Scaloni há um tempo e desenvolveram um estilo de jogo característico com e sem Messi em campo.

“Não podemos repetir o jogo que tivemos contra [Argentina] em Chicago. Analisamos aquele jogo e tudo o que enfrentamos contra eles.”

Os dois times se enfrentarão no NRG Stadium em Houston, Texas, na quinta-feira, com o vencedor avançando para a semifinal no Metlife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey, em 9 de julho.