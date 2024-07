Status de prática de Tua Tagovailoa é ‘fluido’ em meio a negociações de contrato

MIAMI — O quarterback dos Dolphins, Tua Tagovailoa, treinará na quarta-feira, quando o time abre o training camp, mas não participará dos treinos 11 contra 11.

O técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, reconheceu na quarta-feira as negociações de contrato em andamento de Tagovailoa com o time desde o início da offseason. A antiga escolha geral nº 5 participou do minicamp obrigatório em sua totalidade em junho, mas esteve ausente por pelo menos uma parte do programa de offseason do time antes disso.

Quando ele estava presente durante as atividades organizadas da equipe, ele não participava dos treinos da equipe; é um formato que McDaniel espera que os Dolphins sigam pelo menos no futuro próximo.

“É muito fluido”, disse McDaniel. “Estamos levando isso dia a dia, hoje espero que seja como OTAs e seguiremos em frente a partir daí.”

Tagovailoa liderou a NFL em jardas de passe em 2023 com 4.624 jardas, o recorde da carreira, e 29 touchdowns, enquanto acalmava as preocupações sobre sua durabilidade ao jogar todos os 18 jogos dos Dolphins. Ele e a equipe têm negociado uma nova extensão de contrato desde o início da offseason, com ambos os lados declarando publicamente seu desejo de fechar um acordo.

No entanto, nada se concretizou até o final de julho, apesar da visível agitação de Tagovailoa com a falta de uma resolução durante o minicamp.

O preço para chegar a essa resolução pode estar subindo.

Nesta offseason, Jared Goff e Trevor Lawrence assinaram extensões com o Detroit Lions e o Jacksonville Jaguars no valor de $212 milhões e $275 milhões, respectivamente. Ambos os acordos estão entre os três contratos mais caros da NFL em termos de valor médio anual.

“Quer dizer, não sou cego para pessoas que estão na minha posição e que estão sendo pagas”, disse Tagovailoa em junho. “Estou preocupado com isso? Não estou preocupado com isso, mas há muita discussão que tivemos de que estamos apenas tentando mover essa coisa para a direção certa, onde ambos podemos ser felizes.

“Vou te dizer uma coisa: o mercado é o mercado. Se não tivéssemos um mercado, nada disso importaria. Seria apenas uma questão organizacional. Não importa se esse cara recebeu isso porque depende da organização. Então é isso que eu diria: o mercado é o mercado. É isso.”

Tagovailoa se apresentou para o dia do relatório de veteranos na terça-feira e manteve contato com a equipe e seus companheiros.

O wide receiver Tyreek Hill disse que esperava que o quarterback “competitivo” treinasse quando falou com a mídia na terça-feira e elogiou o estado mental de Tagovailoa.

“Tua, ele está de ótimo humor”, disse Hill. “Obviamente, não posso falar da parte dele sobre a situação do contrato porque esse é o negócio dele — o negócio pessoal dele — e como seu companheiro de equipe, como seu irmão, tento ficar de fora disso. Mas, no que diz respeito a como ele se sente em relação à saúde mental, ele se sente incrível. Ele está muito animado por estar de volta ao prédio com todos os caras, então é ótimo vê-lo lá fora.

“Ainda vindo trabalhar, ainda cuidando dos negócios sem ter um acordo fechado e tem sido simplesmente incrível, cara. Só tê-lo por perto. Só a presença dele significa muito para muitos dos caras, especialmente para mim, tão animado.”

Tagovailoa não é o único jogador que estará ausente dos treinos da equipe na quarta-feira.

O wide receiver Odell Beckham Jr. foi colocado na lista de jogadores ativos/fisicamente incapazes de jogar, assim como os pass rushers Jaelan Phillips e Bradley Chubb, e o linebacker David Long Jr.

McDaniel disse que a ausência dos titulares representa uma oportunidade para os jogadores mais abaixo na tabela provarem não apenas sua força mental, mas também o que podem fazer com repetições adicionais.

“Uma coisa sobre estar na National Football League é que há coisas que acontecem que você não pode controlar”, disse McDaniel. “Não vou prever por quanto tempo algo parece de uma certa maneira — vamos ajustar como acharmos adequado para garantir que estamos posicionando nossos jogadores apropriadamente para o sucesso. Todas essas coisas são uma distração se você permitir que sejam.

“Eu mesmo tenho conversas abertas sobre essas coisas com a equipe para entender que não somos robôs. Você tem que conscientemente se certificar de que está preocupado com as coisas certas. Acho que nossa equipe está.”