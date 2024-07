Stephanie Kyriacou mantém liderança de 1 tacada no Campeonato de Evian

EVIAN-LES-BAINS, França — Stephanie Kyriacou, da Austrália, marcou sete birdies em 67, 4 abaixo do par, e assumirá a liderança por uma tacada na rodada final do Campeonato de Evian.

Kyriacou estava com 14 abaixo do par no geral após a terceira rodada no sábado, logo à frente da líder do clube noturno, Ayaka Furue, do Japão (70), e Lauren Coughlin, dos Estados Unidos (65), que estavam empatadas em segundo lugar.

“Estou apenas tentando ser paciente. Quanto mais você joga neste campo, mais você descobre as dicas e truques”, disse Kyriacou. “Não acho que já tenha competido em um major antes, então é emocionante.”

Furue fez dois bogeys, encerrando uma sequência impressionante de 46 buracos sem nenhum.

Coughlin, que empatou em terceiro lugar no Chevron Championship como seu melhor resultado em um torneio importante, teve um dia espetacular no Evian Resort Golf Club, registrando duas águias.

“Estou batendo meus ferros e driver extremamente bem, e finalmente conseguindo dar algumas tacadas também. Foi uma ótima rodada”, disse Coughlin.

A atual campeã, Celine Boutier, da França, começou sua rodada com um triplo bogey, estabelecendo um tom do qual ela lutou para se recuperar. Ela terminou com 69 e ficou 11 tacadas atrás de Kyriacou.

“Tentei esquecer aquele primeiro buraco e começar de novo, mas admito que foi um pouco difícil”, disse Boutier. “É frustrante, mas faz parte do golfe. Espero ter um dia melhor amanhã.”