Stephen Curry — É difícil replicar o que os Warriors conquistaram

Stephen Curry disse que não acredita que haverá outra dinastia na NBA como a que o Golden State Warriors teve.

Curry, após a saída de Klay Thompson na semana passada para o Dallas Mavericks, disse à ESPN que acredita que o que os Warriors construíram com Thompson, Draymond Green e ele dificilmente se repetirá.

“Quero dizer, obviamente, definir uma dinastia pode ter muitas aparências diferentes”, disse Curry em uma entrevista com Malika Andrews da ESPN. “As pessoas achavam que isso tinha acabado em 2019… mas 2022 foi um campeonato incrível porque desafiamos as probabilidades… São 11 anos de quase 12 anos de relevância do campeonato construídos em torno de um certo núcleo.

“Não acho que (será replicado) só porque é muito difícil manter as coisas juntas nesta liga. Muito mais movimentação de jogadores. Eu, Klay e Draymond, nos complementamos muito bem por tanto tempo. Todos nós trouxemos algo diferente para a mesa, então veremos. Recordes são feitos para serem quebrados. Dinastias vêm em todas as formas diferentes dentro de nós, então veremos.”

Curry disse que é “uma droga” não ter mais Thompson como companheiro de equipe, observando que ele o queria “desesperadamente” de volta em um uniforme do Warriors nesta temporada. Mas ele tinha igual respeito e compreensão de que Thompson precisava de um novo começo.

Curry disse que seu maior desejo é que Thompson recupere a alegria que o fez jogar durante grande parte de sua carreira.

“É algo que nunca imaginei que seria realidade, mas queremos que ele seja feliz”, disse Curry.

O técnico do Warriors, Steve Kerr, usou a palavra “bizarro” para descrever como será não ter Thompson em seu elenco nesta temporada. Provavelmente não será real para ele ou para o Warriors até que eles cheguem ao dia da mídia em setembro e não vejam Thompson lá.

“Isso se tornou uma família ao longo dos anos e as pessoas nos viram crescer e permanecer juntos e ter sucesso e fracassar”, disse Kerr. “Então Klay sai, é tipo, sim, é bizarro para nós, é bizarro para todo mundo. (Mas) todo mundo tem muita liberdade aqui e eles têm que fazer o que está em seu coração. A melhor coisa para Klay, ele precisava de uma mudança.”

Em parte, os Warriors também precisavam de uma mudança. Não especificamente uma mudança de Thompson, mas uma mudança das últimas duas temporadas — quando foram eliminados dos playoffs na segunda rodada em 2023 e depois eliminados do torneio play-in em 2024.

Com mais dois anos de contrato de Curry, a prioridade número 1 dos Warriors é aproveitar o que lhe resta.

O Golden State adquiriu Kyle Anderson, De’Anthony Melton e Buddy Hield desde que concordou em negociar Thompson com os Mavericks, e espera-se que a equipe dê mais ênfase a jogadores promissores como Jonathan Kuminga, Moses Moody, Brandin Podziemski e Trayce Jackson-Davis.

Curry disse que está totalmente ciente de que os Warriors parecerão mais diferentes do que nunca, levando a uma curva de aprendizado maior. Ele também sabe que o que eles são capazes de realizar é mais desconhecido do que nunca.

Havia um conforto para Curry em entrar em quadra todas as noites ao lado de Thompson. Mesmo quando Thompson ficou afastado por duas temporadas por lesões, tê-lo no banco ou no vestiário — mesmo nos momentos em que Curry teve que dar-lhe uma conversa estimulante — deu uma sensação avassaladora de familiaridade que é rara na NBA.

“Teríamos adorado manter o núcleo e terminar juntos”, disse Curry. “… Então você tem que ser capaz de comemorar o que conquistamos e ser capaz de se mover.”

Quanto a Curry, individualmente, ele ainda planeja terminar sua carreira no único time que conheceu.

“Estar em um lugar para minha própria carreira e é como um disco quebrado, mas eu sei que é muito difícil fazer isso”, disse ele. “Quero ser ganancioso e dizer que podemos ser relevantes e estar na mistura e nos dar uma chance realista de vencer enquanto ainda estou deixando esses cabelos grisalhos crescerem e fazendo visitas de ensino médio na baía para minha filha. É uma loucura. (É) apenas a natureza de onde estou. Mas sim, tudo isso para dizer que amo a Baía e a Baía é meu lar e eu nunca quero que isso mude.”