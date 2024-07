Steve Ballmer espera que os Clippers lutem apesar de perder Paul George

INGLEWOOD — De pé dentro do novo Intuit Dome de última geração do LA Clippers, o dono do time Steve Ballmer disse que “odiou” ver Paul George sair em um nível pessoal, mas deixou claro que acredita que o elenco reformulado em torno de Kawhi Leonard e James Harden pode competir quando os Clippers entrarem em sua nova casa nesta temporada.

Ballmer — que deu aos repórteres uma prévia final do Intuit Dome e o primeiro vislumbre do display de halo de dois lados chamado “The Halo Board” — disse que gosta do novo elenco dos Clippers. Ballmer acredita que os Clippers serão muito competitivos mesmo sem George e o favorito dos fãs, Russell Westbrook.

“Eu amo Paul”, disse Ballmer. “Vamos começar com Paul como um ser humano. Paul é um ótimo ser humano e eu realmente gostei da minha oportunidade de conhecer a família de Paul. Então, em um nível pessoal, eu odiei. Eu odiei.

“De uma perspectiva de basquete, Paul é um jogador fantástico, futuro Hall of Famer. Mas sabíamos que precisávamos continuar a melhorar. E com o novo CBA, que ferramentas, que flexibilidade [can be restricted]fizemos a Paul o que considero uma ótima oferta. Mas foi uma ótima oferta em termos de pensarmos em como ganhar campeonatos. Não era o que Paul queria.”

George assinou um contrato máximo de US$ 212 milhões por quatro anos com o Philadelphia 76ers no início deste mês.

George disse em seu “Podcast P com Paul George” que os Clippers começaram as negociações com uma oferta baixa antes de subirem lentamente nas negociações durante a temporada. Ele disse que teria aceitado a mesma extensão de três anos e US$ 150 milhões que Leonard assinou em janeiro. Mas quando George disse que os Clippers lhe ofereceram o mesmo acordo neste verão, assim que ele se tornasse um agente livre, ele queria uma cláusula de não troca anexada, já que o time não estava disposto a oferecer o máximo. Os Clippers não estavam dispostos a dar uma cláusula de não troca.

Lawrence Frank, presidente de operações de basquete dos Clippers, explicou na segunda-feira que os Clippers não teriam conseguido adicionar ou manter a ajuda necessária para um elenco que disputa o campeonato em torno de suas três estrelas mais velhas se tivessem dado a George um acordo maior devido ao novo acordo coletivo de trabalho e ao quão restritivo ele é para times que pagam impostos.

“Ele queria ir e eu o respeito por isso”, disse Ballmer sobre George. “Jogadores de basquete não têm tantos anos em suas vidas para realmente ganhar dinheiro, etc. Eu queria que ele estivesse aqui e desejo-lhe tudo de bom. Temos muitos jogadores excelentes que adicionamos e que não teríamos conseguido adicionar de outra forma. Então, estou feliz com isso também.”

Os Clippers recontrataram Harden e adicionaram Derrick Jones Jr., Nic Batum, Kevin Porter Jr., Kris Dunn e Mo Bamba nesta offseason com a defesa em mente. Dunn veio em uma troca com Utah por Westbrook, que deve ser dispensado pelo Jazz para abrir caminho para o ex-MVP assinar com Denver assim que ele limpar as dispensas, fontes disseram a Adrian Wojnarowski da ESPN.

Questionado sobre escalar um time competitivo em seu novo palácio, Ballmer destacou o Dallas Mavericks como um time que chegou às finais da NBA cercando suas duas estrelas, Luka Doncic e Kyrie Irving, com peças complementares e duronas.

“Acho que seremos um time muito, muito bom”, disse Ballmer. “Vamos competir, vamos ver até onde isso nos leva. Há muitos times bons no Oeste, sem falar nos Celtics, etc. no Leste. Mas há muitos times bons. Acho que somos um deles e se nos mantivermos saudáveis, se jogarmos bem, acho que todo time precisa ter um pouco de sorte.

“Nossos dois caras no topo são muito bons e eu vou escolher os caras que flanqueamos em volta deles. Basta dar uma olhada em Dallas. Eles montaram nas costas de dois grandes jogadores e um monte de outros jogadores muito, muito bons e nós certamente temos isso.”

Ballmer, que foi classificado como a sexta pessoa mais rica do mundo pela Fortune, disse que outros times em breve terão que tomar o mesmo tipo de decisão difícil que os Clippers tiveram que tomar com George devido ao restritivo CBA.

“Acho que as pessoas vão pensar muito sobre como continuar a construir suas escalações para vencer”, disse Ballmer. “Acho que as pessoas vão passar do segundo avental, mas quando você passa do segundo avental, é melhor sentir que tem um tiro limpo [to win]. Você fica lá por dois anos, é melhor você realmente sentir que tem uma chance clara. Era mais ou menos isso que a Players Association e a liga pretendiam fazer. Tentar nivelar o nível de competitividade.

“Caras como eu que estavam muito dispostos a pagar o imposto de luxo — não é mais sobre o imposto de luxo. É sobre as penalidades em termos de como você melhora. Não estou disposto a sacrificar a melhora. Ainda estou disposto a pagar o dinheiro. Mas é mais do que dinheiro agora.”