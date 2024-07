Steve Gleason receberá o prêmio Arthur Ashe Courage na ESPYS 2024

O ex-safety do New Orleans Saints Steve Gleason foi selecionado para receber o Prêmio Arthur Ashe Courage de 2024 na ESPYS, foi anunciado na quinta-feira.

O prêmio é concedido a indivíduos “cujas contribuições transcendem os esportes”. Os ganhadores do prêmio, concedido pela primeira vez em 1993, devem refletir o espírito de Arthur Ashe e possuir força, coragem e disposição para defender suas crenças diante da adversidade.

“Nos últimos 13 anos, tenho documentado nossa jornada com a ELA. Meu objetivo sempre foi ver se podemos descobrir paz e liberdade com amor à Vida, em meio à adversidade extrema. Ser reconhecido no The 2024 ESPYS não é apenas uma honra, mas uma plataforma poderosa para ajudar e servir ainda mais aos outros. Obrigado, ESPN, por esta incrível homenagem”, escreveu Gleason em uma declaração postada no Instagram.

Gleason, um jogador de destaque dos times especiais do Saints de 2000 a 2008, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica em 2011.

ALS é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta células nervosas no cérebro e na medula espinhal, eventualmente roubando a capacidade da pessoa de se mover, falar ou respirar. A doença é considerada terminal e atualmente não há cura.

Gleason, 47, e sua esposa, Michel, fundaram a organização sem fins lucrativos Team Gleason após seu diagnóstico. A missão da Team Gleason é melhorar a vida de outras pessoas que vivem com ELA, fornecendo tecnologia, equipamentos e serviços de suporte.

A Lei Steve Gleason foi aprovada em 2018 para garantir a disponibilidade de dispositivos de comunicação que sustentem a vida, como a tecnologia de rastreamento ocular, que permite que indivíduos como Gleason se comuniquem usando apenas os olhos.

Em 2020, Gleason se tornou o primeiro jogador de futebol americano a receber a Medalha de Ouro do Congresso, a maior honraria concedida a civis, pelo trabalho de defesa da ELA.

Gleason, um capitão de times especiais e líder dos Saints em punts bloqueados, era mais conhecido em campo por seu punt bloqueado contra o Atlanta Falcons no primeiro jogo dos Saints de volta após a reabertura do Superdome em 2006 após o furacão Katrina. Uma estátua representando o momento foi erguida no saguão do Superdome em 2014.

Um documentário sobre a vida de Gleason intitulado “Gleason” estreou no Festival de Cinema de Sundance em 2016. Seu livro de memórias, “A Life Impossible”, que foi coescrito com Jeff Duncan, foi lançado em abril.

Também foi anunciado na quinta-feira que a treinadora de basquete feminino da Universidade da Carolina do Sul, Dawn Staley, receberá o Prêmio Jimmy V por Perseverança e o Príncipe Harry, o Duque de Sussex, receberá o Prêmio Pat Tillman por Serviço.

O ESPYS 2024, apresentado por Serena Williams, será transmitido ao vivo na quinta-feira, 11 de julho, às 20h (horário do leste dos EUA) pela ABC.