Steve Kerr – A equipe dos EUA deve aumentar a intensidade para as Olimpíadas de Paris

PARIS — Depois de jogos em três continentes e um turbilhão de cerimônias e viagens, a equipe dos EUA finalmente chegou à cidade-sede das Olimpíadas.

E o treinador Steve Kerr tinha uma mensagem correspondente: é hora de agir como tal.

Após uma sessão de filmagem que mostrou trechos de algumas jogadas desleixadas, Kerr colocou a equipe dos EUA em seu treino mais agressivo desde que chegou ao exterior na quinta-feira, na esperança de reacender mais espírito antes da estreia olímpica no domingo contra a Sérvia.

“É disso que se trata hoje. É o lembrete. É hora. Estamos aqui”, disse Kerr. “Então, tem que ser 40 minutos de força, atenção e foco, e não podemos deixar que os times nos superem em esforço e energia, como fizemos na outra noite contra a Alemanha, como fizemos contra o Sudão do Sul.”

Kerr sentiu especificamente que o time jogou devagar e não aproveitou sua profundidade naqueles dois jogos. A Alemanha, especialmente, estava vencendo os EUA nas bolas perdidas, e as posses extras foram um fator importante. Isso depois que os EUA venceram por quatro pontos após sobreviver a três chutes de último segundo para vencer o Sudão do Sul.

Os americanos são os favoritos significativos em Paris, como sempre, mas Kerr e a comissão técnica estão realmente reforçando o quão frágil a natureza do torneio olímpico pode ser. Os EUA provavelmente poderiam se dar ao luxo de perder na disputa de três jogos — eles os tiveram em 2004 em Atenas e 2021 em Tóquio e avançaram para a rodada de medalhas nas duas vezes — mas depois disso, é eliminação simples para o ouro.

A forma como o time dos EUA jogou em Londres não foi o tipo de energia necessária para tal realidade.

“São literalmente seis jogos e, assistindo à fita, estamos correndo por algumas posses”, disse Kerr. “Não estamos acertando corpos em saídas de caixa. E então é hora. É hora de focar nisso.”

Os americanos começaram sua preparação para a Sérvia caminhando por alguns sets na quarta-feira. A Sérvia é uma ameaça legítima para ganhar o ouro com Nikola Jokic no centro e armadores de qualidade da NBA.

Nos jogos de exibição, não houve tanta atenção dada ao pessoal adversário, já que o Time EUA se concentrou em suas próprias operações. Mas isso também acabou. O Time EUA enviou olheiros pela Europa para assistir e avaliar partidas pré-olímpicas para ajudar a preparar planos de jogo.

Kerr, quatro vezes campeão da NBA como treinador e assistente do time medalhista de ouro em Tóquio, e sua equipe estão melhorando seus jogos e esperam que os jogadores sigam o exemplo.

“Temos outro nível. Acho que temos mais dois níveis que podemos atingir, mas é sempre uma colaboração”, disse Kerr. “Então podemos mostrar as coisas estratégicas no passo a passo da fita. Podemos mostrar a eles, ‘Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos aprender sobre o pessoal.’ Temos que conhecer os atiradores, conhecer os não atiradores, todas essas coisas. Então é aí que podemos ajudá-los. Onde eles podem se ajudar é apenas esforço e energia, jogada após jogada, após jogada. Isso é diferente.”

Sexta-feira será um dia especial, pois os jogadores visitarão a vila olímpica para passar um tempo com seus companheiros atletas olímpicos americanos. Então, eles viajarão no barco do Team USA para as cerimônias de abertura pelo Rio Sena, passando pelo coração de Paris, em um evento verdadeiramente único e histórico.

Então será tudo basquete.

“Você tende a ficar no momento e perceber que este é um momento especial”, disse Kevin Durant na quinta-feira. “Foi muito legal estar perto de todos esses grandes jogadores e vê-los em um elemento diferente, além de apenas serem competidores. Como companheiros de equipe, você sempre tem aquele fogo competitivo.”

Disse Kerr: “Esta deveria ser uma das grandes experiências de nossas vidas. Mas a melhor maneira de torná-la uma experiência incrível é ganhar uma medalha de ouro.”