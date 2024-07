Steve Kerr promove “medo apropriado” com equipe olímpica dos EUA

PARIS — A equipe dos EUA iniciou a frase “medo apropriado”.

Essa tradição remonta ao treinador do Hall da Fama Gregg Popovich, que foi o pioneiro dessa mentalidade — um respeito pelo mantra do azarão que ele trouxe para o San Antonio Spurs e mais tarde como treinador do Time EUA.

E uma que o atual técnico Steve Kerr, um dos muitos pupilos de Popovich, tem ensinado esta semana enquanto os americanos se preparam para ver o Sudão do Sul na quarta-feira na fase de grupos das Olimpíadas. Logo após uma vitória impressionante sobre a Sérvia, outra vitória dos EUA garantiria uma vaga nas quartas de final da semana que vem.

O Sudão do Sul está jogando sua primeira Olimpíada e não tem nenhum jogador atual da NBA em seu elenco. Mas os Bright Stars venceram Porto Rico na abertura das Olimpíadas no último domingo e levaram o Time EUA ao limite em uma derrota por um ponto em um amistoso em Londres há menos de duas semanas.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Temos medo apropriado”, disse Steph Curry, que jogou para Kerr por uma década com o Golden State Warriors e está bem familiarizado com o conceito. “Sabemos que não podemos simplesmente andar sonâmbulos em qualquer jogo e sentir que vamos ganhar.”

Os EUA são os grandes favoritos contra os Bright Stars; a ESPN BET estabeleceu a linha em 29,5 pontos. Mas os americanos eram os favoritos por mais de 40 pontos em 20 de julho. Foi preciso uma cesta de LeBron James com oito segundos restantes e sobreviver a vários bons olhares que os sul-sudaneses tiveram pouco antes do apito para os EUA garantirem uma vitória de 101-100.

“Eles chegaram a um tiro de nos derrotar”, disse Kerr. “Estou muito feliz que jogamos contra eles, então podemos sentir sua velocidade e sua habilidade de arremesso de 3 pontos e sentir o quão bons eles são.”

Ao contrário da Sérvia, um time metódico e agressivo que prefere jogar devagar e duro, o Sudão do Sul está repleto de jogadores com rapidez de nível NBA.

Liderado pelo ex-jogador da NBA e atual assistente técnico do Houston Rockets, Royal Ivey, o Sudão do Sul terá cinco ameaças de arremessos de 3 pontos em quadra o tempo todo e tentará espalhar os oponentes. Ele fez 14 cestas de 3 pontos contra os americanos em Londres e fez mais 10 contra Porto Rico.

“O cronograma de exibição foi ótimo porque você conseguiu descobrir onde precisamos melhorar e também sentir a força dos times que estão tentando nos vencer”, disse Curry. “Eles têm um ataque de alta octanagem, espalham a quadra, arremessam muitas bolas de três e têm capacidade atlética. Então você só precisa estar atento a como marcá-los. É totalmente diferente da Sérvia.”

No topo do relatório de olheiros estará o ex-ala do Philadelphia 76ers Marial Shayok, que iluminou os EUA com 24 pontos no último encontro. Ele e o ex-atacante da NBA Wenyan Gabriel combinaram para arremessar 9 de 15 em cestas de 3 pontos.

O ex-jogador do ano da G League, Carlik Jones, fez um triplo-duplo no jogo em Londres, quebrando a defesa do perímetro americano com investidas agressivas que abriram chutes para arremessadores de 3 pontos. Jones, que recentemente assinou com o poderoso sérvio FK Partizan, fez 19 pontos, sete rebotes e seis assistências contra Porto Rico.

“Estaremos muito mais preparados [Wednesday]”, disse Kerr. “Mas não garante nada.”

Também na terça-feira, o pivô do Team USA Joel Embiid falou com a mídia pela primeira vez desde que chegou à França. Embiid foi vaiado pela torcida francesa em Lille no domingo, o que não era inesperado depois que ele recusou ofertas para jogar pela França nestas Olimpíadas.

“[Reaction is] nada”, disse Embiid. “Como eu disse, sou americano. Jogo pelo Time EUA.”

Embiid cresceu em Camarões e se mudou para os EUA quando tinha 16 anos. Ele recebeu a cidadania francesa em 2022 e a cidadania americana em 2023.