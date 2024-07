SteveWillDoIt, estrela do YouTube, preso na Universal, foto de bigode falso

Personalidade da Internet SteveWillDoIt fui a um parque temático famoso na Flórida e acabei na prisão, onde os policiais tiraram uma foto engraçada.

A estrela do YouTube – nome do governo Stephen Rocco em Deleonard – foi preso pelo Departamento de Polícia de Orlando na tarde de quarta-feira por invasão… TMZ soube.

A Polícia de Orlando nos disse que os policiais responderam ao Universal Studios em referência a uma chamada de invasão. Policiais dizem que a segurança do parque temático disse que Steve foi removido do parque temático por invasão em agosto e avisado para não voltar.

O policial que o prendeu diz que verificou que Steve já havia sido preso por invasão de propriedade no Universal Orlando e depois o prendeu sob a acusação de contravenção por invasão de propriedade após aviso.

Um representante de Steve disse ao TMZ que ele foi originalmente banido por filmar conteúdo para suas páginas de mídia social.

Disseram-nos que Steve estava trazendo equipes de filmagem com ele para filmar dentro do parque e a Universal disse a ele para parar e mais tarde ele pegou uma câmera outras duas vezes e foi pego, levando à sua proibição. A questão, segundo nos disseram, foi que a Universal não autorizou Steve a filmar seus vídeos dentro do parque.

A família de Steve diz que ele “foi pego se disfarçando na Universal”… o que explica seu bigode épico em sua foto policial.

Nossas fontes policiais nos disseram que Steve realmente tirou duas fotos – uma com o bigode falso e outra sem – porque os policiais não perceberam que era falso até depois da primeira foto e ordenaram que ele tirasse uma nova foto antes de ser liberado. .

Steve tem postado no X desde que foi libertado da prisão, dizendo… “Eu adoro a prisão por um curto período de tempo. Foi um período épico. Um dia é divertido. Muita gente boa, boa comida.”

Steve diz sobre seu bigode … “O motivo pelo qual fui pego na universal foi por ser preguiçoso. Fiquei preguiçoso e isso me f *****. Eu poderia ter feito o que fiz de passagem e fazer uma maquiagem profissional. Isso foi uma lição para não ser um pedaço de merda preguiçoso.”

O momento é interessante… Steve postou um vídeo do lado de fora do Universal Studios Hollywood no início desta semana… quando ele se vestiu com uma fantasia de Superman e deu dinheiro.



Reproduzir conteúdo de vídeo





No vídeo, Steve encontra uma família e lhes dá US$ 10.000 no caminho para o parque… tudo isso enquanto se autodenomina “Superman Mexicano”.