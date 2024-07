Stipe Miocic insiste que ‘não estou segurando nenhuma divisão como todo mundo diz’ com a luta contra Jon Jones

Stipe Miocic só quer lutar contra Jon Jones, mas, no final das contas, ainda cabe ao UFC decidir se esse confronto realmente acontecerá ou não.

Enquanto ele continua a aguardar seu retorno à ação, o ex-campeão peso-pesado do UFC, agora com 41 anos, insiste que não está no caminho de ninguém quando se trata do repentino impasse no topo da divisão. Essencialmente, a paralisação vem de Tom Aspinall ganhando um título interino dos pesos-pesados ​​depois que Jones sofreu uma ruptura muscular peitoral que cancelou sua luta previamente agendada contra Miocic em 2023.

O UFC continua firme para o confronto entre Jones e Miocic, enquanto Aspinall deve defender seu cinturão interino contra Curtis Blaydes no UFC 304 em junho.

Embora Miococ entenda a frustração de Aspinall por não conseguir unificar os títulos em sua próxima luta, essa é uma decisão que está acima de sua capacidade.

“Eu entendo”, disse Miocic à CBS Sports. “Eu me sentiria da mesma forma, mas não estou tirando nada dele. O UFC pode fazer o que quiser. É o que é. Só tem um cara com quem eu quero lutar, é Jon Jones. Mas, ao mesmo tempo, o UFC pode escolher quem quiser. As pessoas não sabem disso, mas houve algumas outras vezes em que eu estava pronto para lutar e eles deram outro cara. O que eu deveria fazer?

“Não estou segurando nenhuma divisão como todo mundo diz. Não me importo. Faça o que quiser e pare de chorar. Não estou dizendo que ele está chorando, estou apenas dizendo como fãs e coisas assim.”

Miocic não luta desde março de 2021, quando sofreu uma derrota por nocaute para Francis Ngannou na revanche pelo título dos pesos pesados ​​do UFC. Nos três anos seguintes, Miocic inicialmente queria resolver sua trilogia com Ngannou, mas “The Predator” acabou deixando o UFC para assinar com a PFL como agência livre.

Com essa opção não mais disponível, Miocic voltou sua atenção para Jones, que é amplamente considerado o maior artista marcial misto de todos os tempos. Enquanto isso, Miocic ainda detém o recorde de mais defesas de título do UFC no peso pesado, o que o consolida entre os melhores da história.

É por isso que Jones escolheu Miocic depois de ganhar o título dos pesos pesados ​​do UFC em 2023, e obviamente essa é uma luta que também interessa a Miocic.

“Todo mundo acha que ele vai me dar uma surra”, disse Miocic sobre Jones. “Não gosto que me digam isso. Gosto de calar as pessoas. Ele é derrotável. Eu sei que ele é. Qualquer um é derrotável e eu serei o primeiro a fazer isso.”

Miocic frequentemente falava sobre a possibilidade de enfrentar Jones quando “Bones” reinava na divisão dos meio-pesados, enquanto constantemente provocava uma mudança para as categorias mais pesadas.

É uma luta que Miocic não apenas queria, mas que ele está confiante de que pode vencer.

“Acho que estilos criam confrontos”, disse Miocic. “Acho que tenho um estilo que não combina bem com o estilo dele. Se a situação for inversa, pode ser eu também. Ele faz muitas coisas boas. Ele é bom com sua distância, seus chutes nas pernas e no chão. Sou bom em fazer disso uma luta. Sou técnico, mas também consigo entrar na briga e fazê-lo se sentir realmente desconfortável, assim como ele.

“Acho que depende de quem faz o que gosta. Infelizmente, não gosto que me digam o que fazer, então vou fazer o que quero.”

Embora nenhuma oferta oficial tenha sido feita ou acordos de luta emitidos, várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção disseram ao MMA Fighting que Jones vs. Miocic está atualmente sendo alvo para novembro, quando o UFC retorna ao Madison Square Garden em Nova York. Jones também deu a entender essa data várias vezes publicamente nas redes sociais.

Se esse for o cronograma da luta, Miocic retornaria depois de apenas quatro anos longe do octógono, mas ele não está preocupado com o tempo de folga ou com sua capacidade de lidar com alguém como Jones em seu retorno ao octógono.

“Sou muito competitivo e nunca vou perder isso”, disse Miocic. “Está no meu DNA. Amo o que faço e tenho os melhores treinadores do mundo que me deixarão pronto sempre que a luta surgir.”