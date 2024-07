Substitutos ousados ​​e tardios de Southgate levam a Inglaterra à final da Euro 2024

DORTMUND, Alemanha — Gareth Southgate finalmente quebrou o padrão.

A semifinal da Euro 2024 da Inglaterra contra a Holanda estava ameaçando se afastar deles no mesmo estilo de eliminações anteriores do torneio desde que o técnico de 53 anos assumiu o comando em 2016. Depois de ser dominado em um primeiro tempo que terminou empatado em 1 a 1, o técnico holandês Ronald Koeman mudou sua abordagem no intervalo, colocando Wout Weghorst em campo, fechando os espaços que Bukayo Saka, Phil Foden e Kobbie Mainoo estavam explorando e fez uma pergunta diferente à Inglaterra e a Southgate.

Por um tempo, isso os deixou perplexos. A Inglaterra teve nove chutes na vitória de quarta-feira por 2 a 1, mas nenhum entre o 41º minuto e o 87º. Southgate esperou muito tempo antes de fazer sua jogada.

Memórias da Croácia em 2018, da França em 2022 e até mesmo da final anterior da Eurocopa — que a Inglaterra perdeu nos pênaltis — começaram a ressurgir enquanto Southgate parecia incapaz de reverter o ritmo que estava perdendo força em seu time.

As conversas que ele tem na linha lateral com o assistente de confiança Steve Holland podem parecer intermináveis. Não há dúvidas de que outros gerentes são mais proativos, até mesmo instintivos.

Mas, tendo sido forçado a colocar Luke Shaw no intervalo, já que Kieran Trippier sofreu um problema na virilha que o torna uma dúvida para a final de domingo, a dupla mudança de Southgate a 10 minutos do fim foi, no final, ousada.

Harry Kane é o maior artilheiro e capitão da Inglaterra de todos os tempos, mas, apesar de marcar o pênalti no primeiro tempo que anulou o sublime gol de abertura de Xavi Simons, ele estava desprevenido, cansado e muito fácil de marcar. Southgate sugeriu depois que o desafio de Denzel Dumfries em Kane, que levou ao seu pênalti, deixou uma marca no atacante.

Foden também foi pego no mal-estar mais amplo, mas tinha sido muito perigoso no primeiro tempo, tendo um chute afastado da linha antes de acertar a trave de longa distância. Tirar os dois para Ollie Watkins e Cole Palmer não foi uma decisão fácil, dadas suas reputações e classificações, mas foi a decisão certa.

Palmer chutou por cima no minuto 88, mas então fez um passe inteligente para Watkins, que virou Stefan de Vrij e disparou um chute deslumbrante cruzando o goleiro holandês Bart Verbruggen e entrando no seu poste direito. Cue pandemônio.

Em algum lugar no redemoinho, Southgate reagiu introduzindo Conor Gallagher e Ezri Konsa para ver o tempo de acréscimo e desencadear cenas mais jubilosas no tempo integral. Depois de permitir que os jogadores assumissem o centro do palco diante dos eufóricos torcedores ingleses, Southgate reservou um momento para celebrar apaixonadamente diante deles.

As substituições de Gareth Southgate aos 81 minutos levaram a Inglaterra à vitória tardia na semifinal da Euro 2024 sobre a Holanda na quarta-feira. Ian MacNicol/Getty Images

Esta é uma campanha de torneio que foi prejudicada por problemas de condicionamento físico desde o início e por críticas pesadas de torcedores por toda parte. Agora, cerveja estava sendo jogada no ar, não em Southgate.

“Todos nós queremos ser amados, certo? Quando você está fazendo algo pelo seu país e é um inglês orgulhoso, quando você não sente isso de volta e tudo o que você lê são críticas, é difícil”, disse Southgate após a partida. “Poder comemorar uma segunda final é muito, muito especial. Especialmente os fãs que viajam.

“Nosso apoio em viagens é incrível, o dinheiro que eles gastam, o comprometimento em fazer isso, poder dar a eles uma noite como essa — e nós demos a eles algumas nos últimos seis anos da Rússia em diante — significa muito. Se eu não estivesse na grama, eu estaria assistindo, comemorando como eles estavam.

“Somos espíritos semelhantes em muitos aspectos. Claro, sou eu quem tem que escolher um time. Poder dar a eles uma noite como esta é muito, muito especial.”

Os primeiros 45 minutos da Inglaterra foram o melhor futebol que eles produziram em todo o torneio. É verdade que o nível para isso era bem baixo depois de uma série de exibições abaixo do esperado, mas havia energia e dinamismo neles depois que o soberbo gol de Simons no sétimo minuto colocou a Holanda na frente.

O gol de empate de Kane veio de um pênalti que só poderia ter sido marcado na era do VAR, mas a Inglaterra teve um bom desempenho até a Holanda decidir o jogo, o que fez com que o jogo fosse semelhante às exibições contidas da Inglaterra contra Dinamarca, Eslovênia, Eslováquia e Suíça em particular.

“Eles foram um three-box-three no segundo tempo, então não conseguimos ser tão incisivos no segundo tempo, mas mantivemos a bola muito bem e os fizemos correr”, disse Southgate. “Talvez no final, essa seja a parte que os cansou e foi crítica no gol que marcamos. Havia muita coisa acontecendo no jogo. No final, são os jogadores que tomam as decisões em campo, e eles fizeram isso brilhantemente.”

Claro, o ciclo só será realmente quebrado se a Inglaterra puder ir até o fim e ganhar sua primeira grande honra masculina desde 1966. Este não é um time holandês vintage e a Inglaterra, mais uma vez, se beneficiou de uma metade mais gentil do sorteio. Os adversários finais, a Espanha, parecem estar no tipo de forma para dar à Inglaterra, de longe, sua partida mais difícil neste verão.

Southgate foi questionado sobre a perspectiva de vencer a Espanha. “Teremos que tirar a bola deles primeiro”, começou sua resposta.

Mas depois de lutar por respostas durante todo o torneio — trocando o parceiro de meio-campo de Declan Rice três vezes, trocando sistemas de uma defesa de quatro para uma defesa de três homens — Southgate surgiu com o momento decisivo do jogo quando realmente importava.

Pode ser um caso isolado. Críticas a ele permanecerão, apesar de um histórico de torneio que agora diz: semifinal, final, quartas de final, final. Mas a Inglaterra está agora em uma posição em que Southgate só precisa estar certo mais uma vez para alcançar a imortalidade.