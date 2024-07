Sudão do Sul surpreende Porto Rico com primeira vitória olímpica no basquete

VILLENEUVE-D’ASCQ, França — Enquanto os jogadores do Sudão do Sul corriam para a quadra no domingo em meio aos aplausos dos fãs agitando a bandeira de seu país natal, Nuni Omot diminuiu o ritmo, parou e pressionou a mão no logotipo de Paris 2024 gravado na superfície.

Ele e seus companheiros de equipe eram oficialmente atletas olímpicos. Menos de duas horas depois, eles estavam comemorando a primeira vitória olímpica do país.

Carlik Jones marcou 19 pontos e o Sudão do Sul reagiu no segundo tempo para derrotar Porto Rico por 90 a 79 na abertura das Olimpíadas de Paris para ambas as equipes.

“Não somos mais um segredo”, disse o técnico do Sudão do Sul, Royal Ivey, depois.

Foi o mais recente marco para o Sudão do Sul, que está jogando sua primeira Olimpíada após se classificar como o melhor finalizador da África na Copa do Mundo do ano passado. Marial Shayok acrescentou 15 pontos para o Sudão do Sul, que enfrentará os EUA na terça-feira. Omot contribuiu com 12 pontos e seis rebotes.

Foi o ápice de uma manhã que começou com oficiais tocando o hino nacional errado para o Sudão do Sul antes do início do jogo. Mas Omot disse que isso os inspirou a jogar seu melhor basquete.

“Isso nos deu combustível. Isso nos deu combustível para o fogo”, disse Omot. “Obviamente, nos sentimos desrespeitados quando isso aconteceu. … Eu sinto que, para nós, temos que continuar a mostrar ao mundo do que somos capazes.”

O Sudão do Sul quase conseguiu uma exibição impressionante de surpresa sobre os EUA antes das Olimpíadas. Mostrou a mesma resistência no domingo contra um time de Porto Rico para o qual perdeu na Copa do Mundo do ano passado.

Porto Rico liderou durante todo o primeiro tempo do confronto do Grupo C, mas foi interrompido no final do segundo quarto depois que o artilheiro José Alvarado saiu no final com uma aparente torção no tornozelo. Ele voltou no início do terceiro quarto e terminou com 26 pontos e cinco assistências. Tremont Waters acrescentou 18 pontos.

O Sudão do Sul assumiu o controle na reta final, construindo uma vantagem de 13 pontos com pouco mais de três minutos para o fim do jogo.

Alvarado foi ajudado a sair da quadra por dois treinadores faltando 3,5 segundos para o fim do segundo quarto, depois de cair desajeitadamente após uma cesta de um companheiro de equipe e imediatamente agarrar seu tornozelo.

Ele continuou se contorcendo de dor antes de ser atendido e ajudado a ir para o vestiário. Alvarado foi o jogador mais dominante na quadra para ambos os lados no primeiro tempo, liderando Porto Rico com 19 pontos.

Alvarado saiu do vestiário logo após o início do terceiro quarto e voltou à ação faltando 7:52 minutos para o fim do período.

Mas ele não conseguiu salvar seu time.

O técnico de Porto Rico, Nelson Colon, não deu nenhuma atualização sobre a situação de Alvarado no futuro, mas disse que espera que ele faça tudo o que puder para continuar jogando.

“José é um guerreiro”, disse Colon. “Outros jogadores talvez dissessem que estou machucado, que não posso ir. Mas ele disse: ‘Estou aqui, farei o meu melhor para tentar ajudar o time.’ … Eu o conheço. Ele quer estar aqui para jogar.”